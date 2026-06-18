Nové video z ničivého náletu na Moskvu. Obří víko vylétlo nad město jako frisbee

Moskva pod bezprecedentním útokem. Ukrajinské drony zasáhly strategickou rafinerii a vyvolaly požáry.
Ukrajinské drony ve čtvrtek zasáhly stejnou moskevskou rafinerii už podruhé během tří dnů. Strategický objekt leží přímo uvnitř městského okruhu, pouhých 16 kilometrů od Kremlu. Síla exploze byla tak obrovská, že masivní kruhové víko ropného zásobníku vylétlo nad město jako frisbee.
Ukrajinské drony ve čtvrtek navzdory ruské protivzdušné obraně zasáhly ropnou rafinerii na jihovýchodě Moskvy. Šlo už o druhý útok na stejné zařízení během tří dnů. Následný požár vyvolal husté sloupy černého kouře.
Zásahem klíčové infrastruktury uvnitř moskevského okruhu, pouhých 16 kilometrů od Kremlu, však Kyjev vysílá také vzkaz běžným Rusům.
„Jednou z nejčastějších otázek, které si dnes ráno Moskvané kladou, je: ,Co se děje?‘ Mohu odpovědět. Vaše země rozpoutala agresivní válku proti naší. Už roky zabíjí naše lidi. Teď, když víte, co se děje, zeptejte se Putina, kdy ji hodlá ukončit,“ napsal na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Kyjev tvrdí, že údery hluboko na ruském území dokazují, že se mu daří měnit průběh války. Právě s tímto poselstvím vystoupil tento týden prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu G7 ve Francii před americkým prezidentem Donaldem Trumpem i dalšími světovými lídry.
Moskva čelí dronovým útokům už od května 2023, kdy se dva stroje dostaly až ke Kremlu, aniž by způsobily škody. Dosud však podobné incidenty jen minimálně zasahovaly do každodenního života třináctimilionové metropole.
Čtvrteční útok ale způsobil výrazné komplikace. Na všech moskevských letištích byl dočasně zastaven provoz, doprava se zastavila také na okruhu v okolí zasažené rafinerie. Z největšího moskevského letiště Šeremeťjevo byli evakuováni cestující.