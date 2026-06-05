Nové video odhalilo zkázu Putinovy korvety. Škody mohou být nenapravitelné

Ukrajinské drony FP-2 zasáhly ruskou korvetu Bojkij .Po úspěšném úderu se zřítil stěžeň i hlavní radar.
Nově zveřejněné video odhalilo rozsah škod, které ukrajinské drony FP-2 způsobily ruské korvetě Bojkij v Kronštadtu. Záběry zachycují zřícený hlavní stěžeň i primární radar, které po zásahu dopadly přímo na nástavbu lodi.
Středeční útok ukrajinských dronů FP-2 na ruskou korvetu Bojkij v Kronštadtu způsobil značné poškození plavidla. Nově zveřejněné záběry ukazují, že po zásahu se na nástavbu zřítil hlavní stěžeň i primární radar lodi.
Telegramový kanál Rybar uvedl, že Baltská flotila je vůči ukrajinským náletům mimořádně zranitelná. Podle jeho analýzy mohl být při operaci využit satelitní terminál Starlink. Jeden z naváděcích dronů měl letět přes pobaltské státy do mezinárodních vod ve Finském zálivu a odtud vysílat signál pro útočné drony.
Podle výpočtů serveru The Insider je Bojkij již třetí lodí Baltské flotily poškozenou během ruské války proti Ukrajině. V dubnu 2024 byla při sabotážním útoku na základnu Baltijsk v Kaliningradské oblasti poškozena raketová loď Serpuchov. Další loď stejného typu, Grad, byla zasažena v říjnu 2025 v Karélii.
Bojkij se v minulosti podílel také na doprovodu tankerů takzvané stínové flotily. V červnu 2025 doprovázel přes Lamanšský průliv tanker General Skobelev a nákladní loď Sparta. Předpokládá se, že tato plavidla pomáhala s přepravou vojenské techniky z ruské základny v syrském Tartúsu.
K útoku na Bojkij došlo 3. června, v den zahájení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu (SPIEF), kdy se město stalo terčem rozsáhlého útoku ukrajinských dronů.