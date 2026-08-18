Nové varování. Řízená střela z Ruska vybuchla v evropské zemi

Byl to výbuch, který šokoval Moldavsko. Do vzdušného prostoru země 17. srpna pronikl neznámý létající objekt, který následně dopadl u obce Talmaza nedaleko ukrajinských hranic a explodoval. Moldavské úřady zatím jeho původ definitivně neurčily, ukrajinské kanály však ve stejné době hlásily, že hranici překročila ruská střela Banderol.
Moldavské ministerstvo obrany zaznamenalo objekt v pondělí kolem půl šesté večer. V reakci na incident úřady na patnáct minut uzavřely centrální část vzdušného prostoru. Radar následně objekt ztratil z dosahu v oblasti obce Talmaza v okrese Ștefan Vodă.
Krátce poté oznámil Generální inspektorát policie (IGP) explozi přibližně tři kilometry od Talmazy. Podle prvotního šetření narazil dosud neidentifikovaný létající objekt do země a výbuch zapálil okolní vegetaci. Nikdo neutrpěl zranění a incident si nevyžádal žádné oběti.
Na místo okamžitě vyrazili hasiči, policisté a pyrotechnici, kteří požár uhasili a začali zkoumat trosky. Moldavské úřady chtějí určit přesný původ objektu a vyzvaly obyvatele, aby se místu vyhnuli a nedotýkali se nalezených součástí.
Ve stejné době informovaly ukrajinské telegramové kanály, že do moldavského vzdušného prostoru pronikla ruská střela Banderol. Tuto identifikaci však moldavské úřady zatím oficiálně nepotvrdily.
Zásilka z Ruska
S8000 Banderol je ruská střela s plochou dráhou letu, kterou vyvinula společnost Kronstadt Group. Název Banderol lze do češtiny přeložit jako zásilka. Podle ukrajinské vojenské rozvědky HUR začalo Rusko tuto zbraň používat přibližně v květnu 2025.
Banderol má představovat poměrně levnou a snadno vyráběnou zbraň s vysokou manévrovatelností. Cena jednoho kusu se podle dostupných údajů pohybuje kolem 100 tisíc dolarů, tedy přibližně 2,4 milionu korun.
Stejně jako u řady dalších ruských raket pochází významná část součástek ze zahraničí. Rusko je často získává prostřednictvím nastrčených společností, překupníků a dalších cest, které obcházejí sankce.
Střela má dosahovat rychlosti kolem 700 kilometrů za hodinu a nést přibližně 150 kilogramů konvenční výbušniny. Rusko ji může odpalovat z vrtulníků Mi-28 i bezpilotních letounů Orion.
Incident v Moldavsku přitom není ojedinělý. Od začátku invaze narušily ruské rakety a drony vzdušný prostor sousedních zemí již v desítkách případů. Nejčastěji čelí přeletům či dopadům trosek právě Moldavsko a Rumunsko, kde ruské drony Šáhid pravidelně padají v deltě Dunaje.
Trosky raket či dronů v minulosti zasáhly také Polsko, kde v listopadu 2022 v obci Przewodów výbuch zabil dva lidi. Polsko opakovaně zaznamenává i přelety křídlatých střel. Neznámé drony a narušení nebe v minulosti řešilo i Bulharsko či Chorvatsko, kam na počátku války dopadl až z Ukrajiny zbloudilý průzkumný bezpilotní letoun Tu-141.
Ruská střela dopadla koncem července také na území Polska:
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