Ničivá síla, která doletí až do Moskvy. Ukrajinské překvapení bude plné výbušniny

Doletí 500 kilometrů daleko a unese 500 kilogramů výbušniny. Nová ukrajinská raketa Sapsan je schopná zasáhnout Moskvu. Informaci o úspěšném testu zveřejnil bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov. Před bojovým nasazením ale musí raketa projít dalšími testy.
Sapsan během zkoušky zasáhl určený cíl bez výrazného odchýlení od kurzu. Systém je umístěn na těžkém terénním podvozku (10x10) a jedno vozidlo nese dva odpalovací přepravní kontejnery s raketami. Umístění na podvozku umožňuje dostat se relativně snadno do pozice pro odpal a poté opět odjet.
Sapsan (známý též jako Hrim-2) vyvíjí ukrajinská konstrukční kancelář Pivdenne už od roku 2007. Ukrajina jej původně zamýšlela jako náhradu za zastaralé sovětské rakety Točka-U, které dokážou zasahovat cíle přibližně do vzdálenosti 120 kilometrů.
Program dlouhé roky brzdil nedostatek financí i politické změny. Nový impuls získal za prezidenta Petra Porošenka, kdy se podařilo získat i finanční spoluúčast Saúdské Arábie. Konstruktéři vyvinuli nový motor, mobilní odpalovací zařízení a další části systému. V roce 2018 Ukrajina odpalovací platformu veřejně představila během vojenské přehlídky v Kyjevě.
Sapsan však nepředstavuje jediný ukrajinský balistický projekt. Společnost Fire Point, která se proslavila vývojem střely s plochou dráhou letu FP-5 Flamingo, současně pracuje na balistických raketách FP-7 a FP-9.
Právě FP-9 představuje nejambicióznější projekt firmy. Podle zveřejněných parametrů má dosahovat až 855 kilometrů a nést bojovou hlavici o hmotnosti přibližně 800 kilogramů. Takový dolet by Ukrajině umožnil zasahovat strategické cíle hluboko na ruském území. I tato střela má být umístěna na mobilním podvozku.
Hlavní konstruktér a spoluzakladatel společnosti Denys Štilerman v létě uvedl, že firma dokončuje vývoj raketového motoru na pevné palivo. Generální ředitelka Iryna Terechová následně oznámila, že navigační systém a další klíčové části rakety už vývojáři dokončili. Největší zbývající překážku tak představuje právě pohonná jednotka.
Fire Point současně vyvíjí menší balistickou střelu FP-7. Ta už podle vedení společnosti absolvovala přibližně patnáct zkušebních startů a nyní prochází schvalovacím procesem ukrajinského ministerstva obrany. Raketa má mít dolet kolem 200 kilometrů a nést přibližně 150 kilogramů výbušniny. Plné nasazení firma očekává na konci podzimu 2026.
Vlastní výroba balistických raket má pro Ukrajinu zásadní význam také kvůli stále omezenějším možnostem zahraničních dodávek. Spojené státy představovaly hlavního dodavatele raket ATACMS, jejich vlastní zásoby jsou však nyní výrazně omezené.
Podle agentury Reuters americká armáda během války s Íránem spotřebovala velkou část svých zásob střel ATACMS i novějších raket PrSM, tedy Precision Strike Missile. PrSM představuje novou generaci balistické munice odpalované z raketometů M142 HIMARS a dokáže zasahovat cíle přibližně do vzdálenosti 500 kilometrů.
Ukrajina má v následujících dnech obdržet přibližně 70 raket ATACMS z Turecka. Ani tato dodávka však dlouhodobý problém neřeší. Kyjev se zároveň nemůže spoléhat na rozsáhlejší pomoc evropských spojenců, protože ti si omezené zásoby podobných střel chtějí ponechat především pro vlastní obranu.
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