Nové detaily tajné cesty do Moskvy. Šéf CIA přivezl konkrétní nabídku pro Putina

Tajná návštěva ředitele CIA Johna Ratcliffa v Moskvě měla konkrétnější diplomatický záměr, než se dosud předpokládalo. Podle zjištění serveru Axios přicestoval Ratcliffe do Ruska s návrhem na uspořádání třístranného summitu Trump–Putin–Zelenskyj. V zákulisí zároveň zjišťoval, zda by šéfové ruských tajných služeb mohli pomoci přesvědčit Vladimira Putina k obnovení mírových jednání.
Cesta šéfa CIA do Moskvy v posledních dnech vyvolala řadu spekulací. Zpočátku se hovořilo zejména o tom, že měl Rusko varovat před případným útokem na členské státy NATO či tlačit na Moskvu, aby omezila svou podporu Íránu.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později podobná tvrzení označil za poplašné zprávy, zatímco americký prezident Donald Trump návštěvu zlehčoval s tím, že šlo o „polorutinní“ setkání šéfů rozvědek, kteří spolu mají dobré vztahy.
Podle nových zjištění však Ratcliffe v Moskvě řešil především možnost obnovení mírových jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Do diplomatických snah o ukončení války se přitom zapojil vůbec poprvé.
Ratcliffe se v úterý v Moskvě setkal se šéfem ruské zahraniční rozvědky SVR Sergejem Naryškinem a ředitelem FSB Alexandrem Bortnikovem. Podle zdrojů serveru Axios chtěl mimo jiné zjistit, zda by ruští zpravodajci mohli pomoci přesvědčit Vladimira Putina k návratu k jednacímu stolu s Ukrajinou.
Deník The New York Times již dříve uvedl, že Ratcliffe Bortnikovovi rovněž popsal pro Moskvu nepříznivý vývoj války s tím, že postup ruské armády stagnuje a Kreml by měl přistoupit na dohodu dříve, než se jeho pozice ještě zhorší. Axios dodává, že Ratcliffe po schůzce dospěl k závěru, že Bortnikov by mohl být pro obnovení dialogu konstruktivním partnerem.
Kyjev vítá diplomatický posun, obává se ale nové ofenzivy
Američtí činitelé v pátek o výsledcích jednání v Moskvě informovali ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, kterého rovněž seznámili s návrhem na třístranné setkání s Trumpem a Putinem. Kyjev tuto možnost už v minulosti podpořil, Putin ji však odmítal.
Zelenskyj po brífinku poděkoval Spojeným státům za „potřebný tón rozhovoru s Ruskem“ a ocenil, že Trumpova administrativa prosazuje realistickou představu o dalším postupu.
Ukrajina však zůstává vůči ruským záměrům výrazně skeptická. Zástupce vedoucího Zelenského kanceláře Pavlo Palisa v pátek upozornil na zpravodajské informace, podle kterých si Putin nechal mimo jiné připravit několik scénářů nové ofenzivy na severu Ukrajiny, zaměřené kromě dalších na Kyjev a Černihiv.
Původní mírová jednání zprostředkovaná Bílým domem zamrzla v polovině února po vypuknutí americko-izraelského konfliktu s Íránem. Zda nová iniciativa ředitele CIA přinese průlom, se ukáže v následujících týdnech. Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov nicméně tento týden naznačil, že by k obnovení rozhovorů pod záštitou Spojených států mohlo dojít už v září.
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