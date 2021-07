V Indonésii skokově rostou počty nemocných. Odborníci se bojí, že vznikne nová mutace

Rozsáhlé souostroví v jihovýchodní Asii se stalo zemí s největšími přírůstky v počtu nově nakažených koronavirem. Indonésie, kterou tvoří přes 17 tisíc ostrovů, tak předběhla i Indii nebo Brazílii. Úřady podle odborníků nemají situaci pod kontrolou a vznikají ideální podmínky pro to, aby vznikla nová, nakažlivější varianta. Na indonéský ostrov Bali přitom dříve jezdili i Češi na dovolenou.

"Nové varianty se objevují v regionech nebo zemích, které nemají epidemii pod kontrolou," vysvětluje pro server al-Džazíra indonéský epidemiolog Dicky Budiman, který zkoumá mutace koronaviru na australské univerzitě Griffith.

"Světová zdravotnická organizace (WHO) říká, že pokud je více než pět procent provedených testů pozitivních, je nákaza nekontrolovatelná. V Indonésii to bylo 16 měsíců od začátku pandemie více než 10 procent a teď je to přes 30 procent. Takže si umíte představit, jak vysoká je pravděpodobnost, že v Indonésii vznikne nová varianta nebo supervarianta covidu-19," dodává odborník.

Jen ve čtvrtek tu přibylo 49 500 nově nakažených a skoro 1500 lidí s nemocí zemřelo. V zemi s více než 270 miliony obyvatel tak posledních několik týdnů řádí několikanásobně horší vlna koronaviru, než jakou ostrovy zažily letos v lednu. Experti navíc varují, že skutečné počty zemřelých jsou mnohem vyšší.

Podle indického virologa Shahida Jameela je teď situace v Indonésii velmi podobná druhé vlně pandemie v Indii, a to hlavně kvůli nízkému počtu naočkovaných. Nemocnice jsou už teď přeplněné a dochází kyslík. Řada lidí se k lékařům ani nedostane a umírají doma v izolaci.

Bali, ráj bez turistů

V zemi se vyočkovalo přes 60 milionů dávek vakcín proti koronaviru, plnou ochranu před nemocí má jen okolo osmi procent obyvatel. Vakcíny přitom nejsou rozděleny rovnoměrně mezi jednotlivé regiony. Jedním z nejvíce proočkovaných ostrovů je Bali, kde alespoň první dávku dostalo 69 procent lidí a druhou 18 procent. I tam je ale nárůst počtu nemocných v posledních dnech rekordní.

"Když to na Bali zažíváte jako běžný obyvatel, tak to nevnímáte. (…) Problémy má bohužel město Jakarta nebo Jáva jako taková. Jednak je to obrovský ostrov a jednak se tam nedostalo moc vakcín," uvedla pro Aktuálně.cz Michaela Lázňovská, která žije dlouhodobě na Bali a před týdnem odtamtud přiletěla do Česka.

Přesto ale na ostrově, který je jinak oblíbeným cílem turistů, už rok a půl platí velmi přísná opatření. Tamní letiště Denpasar je 16 měsíců v podstatě uzavřené pro mezinárodní lety a všichni cizinci musí létat přes Jakartu, hlavní město ležící na Jávě. Tam je čeká povinná karanténa, jejíž délka se mění, ale trvá většinou okolo týdne.

I proto mnoho turistů na Bali v posledním roce nezavítalo, přitom místní jsou na nich z velké části závislí. Také Lázňovská pořádá dovolené na Bali. Poslední turisty podle svých slov ubytovala loni v dubnu. Od té doby nepřijel nikdo.

"Turismus se z 90 procent zastavil. Za těchto podmínek přijeli na Bali jen ti, kteří tam například dlouhodobě pracují na dálku. Ale na klasickou dovolenou na dva týdny, kterou pořádáme my, nepřijel nikdo. Protože absolvovat z toho třeba pět dní v karanténě, kterou si musíte platit, podstoupit dva testy a zaplatit si víza, to se nikomu nevyplatí," tvrdí.

V celé Indonésii od začátku července platí nová přísná koronavirová opatření. Jsou zavřené pláže i restaurace, cestování je omezené. Podle Lázňovské probíhají i kontroly na silnicích, kde se policie doptává, kam člověk jede a jestli je naočkovaný nebo má test. Přesto se tamním úřadům zatím nedaří dostat situaci pod kontrolu.

Minulý víkend se například objevila zpráva, že policie a armáda v přístavu Gilimanuk na západě Bali nechaly odplout na přeplněných lodích tisíce pracovníků směřujících za svými rodinami na Jávu, do epicentra pandemie. Nijak nezasáhly.

Nová nebezpečná varianta

Už teď v zemi dominuje varianta delta, která byla poprvé objevena v Indii. Delta je čtyřikrát až pětkrát nakažlivější než původní virus.

"Měli by se poučit ze zkušeností Indie, především z velmi rychlého tlaku na kapacitu nemocnic a dostupnost kyslíku," myslí si Robert Bollinger, profesor infekčních chorob na Univerzitě Johnse Hopkinse. "Bohužel to nejhorší do regionu teprve přijde."

Zatím v zemi nezaznamenali úplně novou, závažnou mutaci. Ty u virů vznikají neustále, ale jen velmi malá část z nich je nebezpečnější nebo nakažlivější než původní virus. Právě takových variant se vědci bojí a jejich vývoj sledují, patří mezi ně už zmíněná delta nebo například varianta alfa, zaznamenaná v Británii.

Bollinger dodává, že čím více lidí se covidem-19 nakazí, tím pravděpodobnější vznik mutace je. "Riziko nové mutace je největší v komunitách a zemích, kde je nejvyšší počet nově nakažených, a to včetně Indonésie."

