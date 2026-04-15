Nová válečná loď v akci: Severní Korea testovala rakety, Kim byl u toho

Severní Korea provedla o víkendu další sérii testů řízených a protilodních střel v rámci zkoušek operační způsobilosti svého nového torpédoborce Čche Hjon. Informovala o tom v úterý severokorejská státní agentura KCNA. Testům osobně přihlížel vůdce KLDR Kim Čong-un spolu s vysokými představiteli ministerstva obrany a velením námořnictva.
Z torpédoborce byly do vod u západního pobřeží KLDR odpáleny dvě strategické řízené střely a tři protilodní rakety. Cílem bylo otestovat integrovaný zbraňový systém válečné lodi, vycvičit posádku v postupech odpalování střel a ověřit přesnost i odolnost navigačních systémů proti rušení. Podle KCNA střely zasáhly své cíle „ultra-přesně“.
Pchjongjang poprvé testoval zbraně na pětitisícitunové válečné lodi třídy Čche Hjon v dubnu 2025. V červnu pak Kim oznámil plány na stavbu dalších dvou torpédoborců stejné nebo pokročilejší třídy, připomněla agentura Reuters.
Při prvních testech torpédoborce a jeho výzbroje jihokorejští analytici uvedli, že raketové a radarové systémy plavidla se podobají těm vyvinutým v Rusku. To posílilo spekulace, že Pchjongjang získává technologickou pomoc z Moskvy výměnou za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.
Kim Čong-un podle zprávy zdůraznil, že posilování jaderného odstrašení zůstává nejvyšší prioritou země, a vyzval ke zlepšení strategických i taktických úderných schopností i připravenosti k rychlé reakci.