15. 4. Anastázie
Nová válečná loď v akci: Severní Korea testovala rakety, Kim byl u toho

Kim Čong-un osobně dohlížel na odpálení řízených a protilodních střel střel z torpédoborce Čche Hjon. Video KCNA

Jan Bezucha

Severní Korea provedla o víkendu další sérii testů řízených a protilodních střel v rámci zkoušek operační způsobilosti svého nového torpédoborce Čche Hjon. Informovala o tom v úterý severokorejská státní agentura KCNA. Testům osobně přihlížel vůdce KLDR Kim Čong-un spolu s vysokými představiteli ministerstva obrany a velením námořnictva.

Z torpédoborce byly do vod u západního pobřeží KLDR odpáleny dvě strategické řízené střely a tři protilodní rakety. Cílem bylo otestovat integrovaný zbraňový systém válečné lodi, vycvičit posádku v postupech odpalování střel a ověřit přesnost i odolnost navigačních systémů proti rušení. Podle KCNA střely zasáhly své cíle „ultra-přesně“.

Pchjongjang poprvé testoval zbraně na pětitisícitunové válečné lodi třídy Čche Hjon v dubnu 2025. V červnu pak Kim oznámil plány na stavbu dalších dvou torpédoborců stejné nebo pokročilejší třídy, připomněla agentura Reuters.

Po šesti měsících úprav od jejího spuštění na vodu představilo námořnictvo na slavnostním ceremoniálu v dubnu 2025 změny a vylepšení své největší nové válečné lodi třídy Čche Hjon.Foto: KCNA

Při prvních testech torpédoborce a jeho výzbroje jihokorejští analytici uvedli, že raketové a radarové systémy plavidla se podobají těm vyvinutým v Rusku. To posílilo spekulace, že Pchjongjang získává technologickou pomoc z Moskvy výměnou za vyslání svých občanů do bojů proti napadené Ukrajině.

Kim zdůraznil, že další posilování jaderného odstrašení zůstává klíčovou a nejvyšší prioritou země.Foto: KCNA

Kim Čong-un podle zprávy zdůraznil, že posilování jaderného odstrašení zůstává nejvyšší prioritou země, a vyzval ke zlepšení strategických i taktických úderných schopností i připravenosti k rychlé reakci.

