Nová tepna pro Kimovy vojáky. Rusko a KLDR staví most, ze kterého má Západ strach

Oficiálně má jít o rozvoj turismu a obchodu. Ve skutečnosti může první silniční most spojující Rusko a Severní Koreu, jehož výstavba právě finišuje, vznikat z úplně jiného důvodu. Podle nové analýzy bude stavba sloužit jako vojenský koridor. Na rozdíl od železnice totiž silnice umožňuje Pchjongjangu posílat tisíce vojáků i zbraně na Ukrajinu tak, aby je neodhalily západní satelity.
Most přes řeku Tumen spojuje ruskou osadu Chasan se severokorejským městem Tumangang. Severní svou část infrastruktury už dokončil, Rusové na druhé straně finišují.
Má jít o první silniční spojení mezi zeměmi. Oficiální rétorika Moskvy i Pchjongjangu mluví o „rozvoji obchodu, logistiky a turismu“. Analýza ukrajinské lidskoprávní skupiny Truth Hounds, popsaná deníkem Guardian, ale ukazuje úplně jiný příběh.
Tvrzení o rozvoji obchodu naráží na čísla. Výstavba mostu vyšla v přepočtu na více než 2,3 miliardy korun. Celkový vzájemný obchod mezi oběma zeměmi přitom v roce 2024 dosáhl pouhých 800 milionů korun.
Jak pak upozorňuje deník, představa masového turismu z Ruska do Severní Koreje je poměrně absurdní. Například v roce 2025 tam zavítalo jen kolem deseti tisíc ruských návštěvníků.
Organizace Truth Hounds upozorňuje, že cílem je spíše stavba diskrétního logistického koridoru pro vojenské účely. Při přepravě přes silniční most je mnohem snazší se vyhnout satelitnímu monitorování, o které se zde pokouší Západ.
Železniční síť, která obě země už spojuje, jde monitorovat mnohem snáze. Západ takto sleduje i nedaleký Most přátelství, který je jediným železničním spojením mezi oběma zeměmi a stojí velmi blízko nově stavěného silničního mostu.
Koridor pro přesun vojsk
Železniční vagony – často otevřené – umožňují satelitům snadno identifikovat převážený materiál. Vlaky se navíc mohou nakládat jen v několika málo uzlech. Na satelitních snímcích zůstávají dlouho nepohyblivé.
Nákladní auta oproti tomu vypadají z oběžné dráhy všechna podobně. Kamion lze navíc naložit kdekoliv.
Analýza tak upozorňuje na to, že nově stavěný most bude pravděpodobně koridorem pro přesun severokorejských vojsk, stavebních brigád a vojenských představitelů do Ruska.
A opačně i cestou pro přesun ruských technologií a zdrojů do KLDR. Jedním z důvodů pro vojenskou spolupráci je pak válka na Ukrajině.
Samotná stavba je poměrně rozlehlá. Most je dlouhý zhruba jeden kilometr a široký sedm metrů. Má dva jízdní pruhy a je součástí širšího 4,7 kilometru dlouhého přechodu, který zahrnuje i příjezdové cesty.
Satelitní snímky také ukazují výstavbu podpůrné infrastruktury na ruské straně, včetně přistávací plochy pro vrtulníky.
Strategická spolupráce
Jak dále upozorňují analytici, načasování stavby není náhodné. Most se začal stavět poté, co Vladimir Putin a Kim Čong-un v červnu 2024 podepsali dohodu o komplexním strategickém partnerství, čímž upevnili vojenské vazby.
V jejím rámci pak Severokorejci poskytují Rusku vojáky, dělostřeleckou munici a balistické rakety na podporu jeho invaze na Ukrajinu.
Už dříve tak více než 14 tisíc severokorejských vojáků bojovalo po boku ruských sil v Kurské oblasti poté, co Ukrajina v srpnu 2024 provedla překvapivou protiofenzivu. Zhruba dva tisíce z nich v boji zahynulo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno varoval, že Rusko se připravuje na další posily v podobě desetitisíců severokorejských vojáků.
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