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Zahraničí

Nová taktika Ukrajinců: masivně zaútočili na rafinérii Lukoilu ve Volgogradu

ČTK
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Při dronovém náletu zemřeli čtyři zaměstnanci průmyslové zóny na jihu Volgogradu, oznámily v pátek ráno podle agentury TASS úřady ve Volgogradské oblasti. Další dva utrpěli zranění.

Aftermath of a Russian drone attack in Volyn region
Požár cisterny po ruském dronovém útoku na Ukrajině. Archivní foto.Foto: REUTERS – STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
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Podle neoficiálních informací telegramového kanálu Exilenova+ se cílem útoku stala rafinérie. Ruská protivzdušná obrana v noci na pátek v různých regionech Ruska zneškodnila 1198 ukrajinských dronů, oznámilo ministerstvo obrany v Moskvě.

Šlo o jeden z nejrozsáhlejších ukrajinských dronových útoků od začátku pátým rokem trvající ruské agrese proti Ukrajině.

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„V důsledku útoku zločineckého kyjevského režimu jsou bohužel oběti mezi zaměstnanci jižní průmyslové zóny ve Volgogradu: čtyři zemřeli, dva jsou v nemocnici,“ oznámila správa Volgogradské oblasti.

Exilenova+ uvádí, že páteční útok na volgogradskou rafinérii byl nejméně třináctý od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Tento kanál také poznamenal, že ukrajinská armáda v poslední době zřejmě změnila taktiku při útocích na ruské rafinérie.

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Nad každou z nich vysílá velký počet nepilotovaných letounů, které útočí na celou průmyslovou zónu, a ne pouze na její jednotlivá zařízení. Cílem je vyřadit rafinérie z provozu na co nejdelší dobu, píše Exilenova+.

Podle telegramového kanálu Astra patří zasažená rafinérie koncernu Lukoil a je jednou z největších v Rusku.

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Po nočním útoku v ní na několika místech hoří. Produkuje benzin, naftu, letecké palivo, mazut a další ropné produkty. Podnik zásobuje regiony na jihu Ruska. Už v noci se u čerpacích stanic ve Volgogradu vytvořily fronty.

Ukrajina uvádí, že na podniky ruského petrochemického průmyslu útočí proto, aby omezila zásobování ruských invazních sil palivy a aby připravila Moskvu o příjmy z prodeje ropy, ze kterých pak financuje válku.

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Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho protivzdušná obrana sestřelila 1198 ukrajinských dronů nad skoro 20 regiony, včetně Volgogradské oblasti nebo Moskvy a Moskevské oblasti.

Kolik dronů do ruského vzdušného prostoru vletělo, Rusko nezveřejňuje. Páteční ukrajinský útok patří k nejrozsáhlejším. Zřejmě největší ukrajinské ozbrojené síly podnikly koncem října. Moskva tehdy hlásila zničení 1214 ukrajinských dronů.

Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar oznámil, že v Rostově na Donu trosky sestřeleného dronu zasáhly výrobní halu a vznikl tam požár. Hoří také skladiště a poškozených je několik panelových domů nebo osobní auta. Zranění utrpěl jeden člověk.

Jednoho zraněného hlásí po ukrajinském nočním útoku také úřady v Kurské oblasti, která sousedí s Ukrajinou.

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