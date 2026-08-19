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Zahraničí

Nová razie u špiček ukrajinské politiky. Míří i do Zelenského kanceláře

ČTK

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře. Dvojice úřadů to ve středu uvedla v prohlášení.

Prohlídka proběhla mimo jiné u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Na snímku je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Prohlídka proběhla mimo jiné u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré. Na snímku je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.Foto: REUTERS – Marko Djurica
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Ani jedna z agentur neposkytla jména vyšetřovaných ani podrobnosti k případu. Pouze sdělily, že další informace zveřejní v nejbližší době.

Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP provádějí prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma - Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré.

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V prosinci NABU obvinil pět poslanců z frakce Sluha národa prezidenta Volodymyra Zelenského z přijímání hotovosti výměnou za hlasování v parlamentu.

Ve stejném měsíci úřad provedl také prohlídku v prostorách asistenta Davyda Arachamiji, předsedy frakce Sluhy národa, uvedl Kyiv Independent.

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