Nová razie u špiček ukrajinské politiky. Míří i do Zelenského kanceláře

Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) a speciální protikorupční prokuratura (SAP) oznámily vyšetřování skupiny, která zahrnuje bývalého a současného poslance a také vysoce postavené osoby z prezidentské kanceláře. Dvojice úřadů to ve středu uvedla v prohlášení.
Ani jedna z agentur neposkytla jména vyšetřovaných ani podrobnosti k případu. Pouze sdělily, že další informace zveřejní v nejbližší době.
Deník Ukrajinska pravda a server Kyiv Independent s odkazem na své zdroje uvedly, že NABU a SAP provádějí prohlídky u poslance Vadyma Stolara, který byl zvolen do parlamentu za nyní zakázanou proruskou stranu Opoziční platforma - Za život, a u zástupkyně vedoucího prezidentské kanceláře Iryny Mudré.
V prosinci NABU obvinil pět poslanců z frakce Sluha národa prezidenta Volodymyra Zelenského z přijímání hotovosti výměnou za hlasování v parlamentu.
Ve stejném měsíci úřad provedl také prohlídku v prostorách asistenta Davyda Arachamiji, předsedy frakce Sluhy národa, uvedl Kyiv Independent.
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