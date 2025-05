Nová příprava na hvězdné války. Zachytíme rakety z vesmíru, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že Spojené státy vybudují protiraketový štít Golden Dome za necelé čtyři biliony korun. Chce tím zemi chránit proti všem raketovým hrozbám, včetně těm z vesmíru. Projekt prý bude hotový za čtyři roky, to je ovšem podle analytika Jana Ludvíka příliš ambiciózní plán, protože na vývoj a výzkum je potřeba mnohem delší doba.

"Je to velmi důležité pro úspěch a dokonce přežití naší země. Svět je pěkně zlý, takže je to něco, co má velký význam," prohlásil v noci na středu americký prezident Donald Trump, když v oválné pracovně uváděl systém protiraketové obrany Golden Dome. Ten je inspirovaný izraelským pozemním obranným štítem Železná kopule (Iron Dome) a jeho součástí chce prý být i Kanada.

Trump už také stihl vybrat generála vesmírných sil Michaela Guetleina, který bude za projekt odpovědný. Všechny části Golden Dome mají být podle něj vyrobeny ve Spojených státech. "Po dokončení bude systém schopen zachytit i rakety odpálené z druhé strany Země a dokonce i střely vypuštěné z vesmíru," popisuje Trump. Součástí projektu mají být poprvé také zbraňové systémy ve vesmíru, schopné zneškodnit útočící střely ve všech fázích letu.

Všechny části Golden Dome mají být podle něj vyrobeny ve Spojených státech. Trump rovněž představil ambiciózní termín dokončení, projekt má být hotový do konce jeho funkčního období v prezidentském úřadě v lednu 2029.

"Trumpovsky" ambiciózní plán

Podle bezpečnostního analytika Jana Ludvíka z Univerzity Karlovy je to ale hodně ambiciózní plán. "Je to takové trumpovské, není jasné, jak by to mělo fungovat, dokonce i ten časový plán je nereálný," řekl Aktuálně.cz. Výzkum a vývoj takových systémů by podle něj mohl trvat mnoho let až desetiletí.

Problémy by způsobovalo i umístění raket ve vesmíru. "Je velmi těžké odlišit letící raketu od klamného cíle," doplnil Ludvík a připomíná takzvaný projekt SDI (Strategická obranná iniciativa neboli také "Hvězdné války") z dob Ronalda Reagana, kdy Američané chtěli ochránit celé své území proti případným útokům "darebáckých" států, jako jsou Írán, Irák či Severní Korea.

Trump na úterní tiskové konferenci ovšem uvedl, že tentokrát je cílem programu blokovat hrozby ze strany Číny a Ruska. I proto má projekt za 175 miliard dolarů, což jsou v přepočtu dva celé státní rozpočty České republiky, vzniknout.

Právě Čína se už vůči programu kriticky vymezila. "Čína je vážně znepokojena americkým projektem protiraketového štítu Golden Dome," uvedl ve středu mluvčí ministerstva zahraničí a vyzval Washington, aby od jeho vývoje upustil. Jeho zavedení prý totiž zvyšuje riziko militarizace vesmíru a závodů ve zbrojení.

Rusko bylo v reakci o poznání zdrženlivější. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázku, zda považuje program za hrozbu pro Rusko, vyhýbavě odpověděl, že o americkém projektu nejsou dosud žádné podrobnosti. Naznačil ovšem, že by obě země měly obnovit kontakty v "otázkách strategické stability".

Trump o projektu poprvé mluvil už po své inauguraci. Izraelský Iron Dome, jímž je inspirován a který zemi chrání před raketami a střelami odpalovanými z okolních zemí, funguje na bázi mnoha sledovacích radarů. Trumpova verze je ještě rozsáhlejší a počítá s masivní soustavou sledovacích satelitů.