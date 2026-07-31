Nová noční můra pro ruskou obranu? Ukrajinci dostanou utajovanou novinku z Česka

První česká střela. S doletem 630 kilometrů. A patnáctkrát levnější než Tomahawk. Zbrojovka LPP posílá na Ukrajinu historicky první řízenou střelu vyrobenou v Česku s názvem Narwhal. Unese až 200 kg výbušniny a letí rychlostí 750 km/h. Jeden kus vyjde na 4,5 milionu korun, což drtí tradiční západní rakety. Navíc je imunní vůči ruskému rušení a neobsahuje jediný cizí komponent.
Další výhodou střely Narwhal je, že omezuje závislost na zahraničních součástkách. Jak řekl už dříve pro Aktuálně.cz Radim Petráš, spolumajitel podniku LPP: „Nemáme žádného kritického dodavatele. Všechno vyrábíme my – od draku přes kompozit až po autopilota.“
V současnosti konstruktéři pracují se základní verzí Narwhal 140, která disponuje stokilogramovou bojovou náloží, ve vývoji je však už i mohutnější varianta Narwhal 540 s nosností až 200 kg výbušniny.
Obě verze sdílejí shodné klíčové parametry: dolet přesahující 630 kilometrů a rychlost 750 km/h. O přesné navádění se stará pokročilá kombinace systému TERCOM (řízení pomocí mapování terénu), GPS a umělé inteligence, přičemž střela je navržena jako vysoce odolná proti rušení nepřátelským elektronickým bojem.
Narwhal v nejbližší době dostanou do rukou ukrajinští vojáci a střela tak podstoupí ostré bojové testy v nejnáročnějších možných podmínkách. Kolik jich LPP pro Ukrajinu (či v budoucnu další zájemce) bude schopna vyrobit, je zatím tajemstvím. Očekává se ale, že cena bude srovnatelná s americkým protějškem Barracuda, tedy kolem 4,5 milionu korun za kus.
Právě střely Barracuda jsou americkou odpovědí na zásadní problém současných konfliktů: západní rakety (jako Tomahawk nebo Storm Shadow) jsou sice extrémně přesné a účinné, ale jsou drahé (stojí desítky až stovky milionů korun za kus) a jejich výroba trvá moc dlouho.
Barracuda se skládá z běžně dostupných komerčních komponentů. Nepotřebuje žádné specializované nástroje a dá se montovat na běžných linkách z automobilového nebo spotřebního průmyslu.
Neznamená to ovšem, že by střelám typu Tomahawk odzvonilo. Tomahawk je sofistikovaná, proudovým motorem poháněná strategická střela s plochou dráhou letu, která unese 450 kg munice, provádí složité úhybné manévry a létá tisíce kilometrů.
Narwhal je konstrukčně spíše levná létající puma s pístovým/tlačným motorem. Ve válce na Ukrajině s obrovskou spotřebou munice ale právě takové levné střely prokázaly svou užitečnost.
Střela Narwhal navíc není jedinou novinkou z dílny společnosti LPP. Výrobce vyvíjí také drony řady MTS, které poprvé předvedl na vojenském veletrhu IDEX 2025 v Dubaji a jež byly podle serveru Army Recognition už rovněž předány Ukrajině. K dispozici jsou v lehké verzi MTS-5E s hmotností 5 kg, doletem 40 km a rychlostí 160 km/h i v těžší variantě MTS-40C. Ta váží 40 kg, unese 12 kg výbušnin, dosahuje rychlosti 230 km/h a dokáže zasahovat cíle až na vzdálenost 1000 kilometrů.
A jak Ukrajinci české střely využijí? V ideální představě by Narwhaly měly být součástí velkého bezpilotního ekosystému. „Chceme přijít s něčím, co bude fungovat v zarušeném prostředí,“ vysvětluje v loňském rozhovoru pro Aktuálne.cz Radim Petráš.
Jak přesně by tedy taková operace měla vypadat? „Pošleme deset či dvacet našich základních 40kilových dronů, které zahltí protivzdušnou obranu nepřítele. V tu samou chvíli nad nimi rychle proletí dva narwhaly a nad nimi ještě dvojice těch neviditelných,“ představuje si Petráš.
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