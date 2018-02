Konfrontační, kritizuje Moskva Trumpovu novou jadernou doktrínu. Odpovídá realitě, tvrdí exdiplomat

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Nová jaderná doktrína, kterou v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany Spojených států chce přitvrdit vůči Rusku. Moskva vnímá dokument jako konfrontační a protirusky zaměřený.

Washington - Americký prezident Donald Trump představil novou jadernou doktrínu, která má být oproti éře jeho předchůdce Baracka Obamy podstatně tvrdší vůči Rusku. Jejím cílem je mimo jiné odradit Kreml od toho, aby hrozil byť jen omezeným jaderným útokem v Evropě.

Podle 74stránkového dokumentu, který v pátek zveřejnilo ministerstvo obrany USA, chtějí Spojené státy vyrobit nové jaderné zbraně o menší síle. Reagují tak na zbrojní plány Ruska.

Podle vyjádření ruského ministerstva zahraničí je nová jaderná doktrína USA hlubokým zklamáním, očividně konfrontační a protirusky zaměřená. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci na zveřejnění dokumentu uvedlo, že podnikne potřebné kroky k zajištění vlastní bezpečnosti.

"Samozřejmě budeme nuceni přihlédnout k přístupům, k nimž se nyní uchýlili ve Washingtonu, a přijmout nezbytná opatření k zajištění vlastní bezpečnosti," konstatovalo ministerstvo. Současně vyzvalo USA, aby společně s Ruskem "seriózně hledaly řešení nahromaděných problémů ve sféře podpory strategické stability".

Odpovídá realitě, míní exdiplomaté

Podle bývalého český velvyslance v USA a v Rusku Petra Koláře ale nová Trumpova jaderná doktrína odráží současnou realitu a spojenci v Severoatlantické alianci by ji měli přivítat.

"Nežijeme v ideálním světě a hrozby, na které nová jaderná doktrína USA reaguje, jsou skutečné. Rusko, Čína, Severní Korea i Írán ohrožují nejen Spojené státy, ale i své sousedy a především celou naši západní liberálně demokratickou civilizaci," prohlásil Kolář.

Podle něj je vždy lepší prevence než náprava spáchaných škod, mír je podmíněn i připraveností na válku. "Stačí si prostudovat ruskou vojenskou doktrínu a je zřejmé, že USA a NATO, tedy i my, jsou putinovským Ruskem vnímány jako hlavní nepřítel," uvedl Kolář.

Rusko podle exdiplomata zbrojí a posiluje své vojenské kapacity. "Aktivity Číny v Jihočínském moři také nemohou nikoho nechat na pochybách. Co se týče Severní Koreje a Íránu, není to snad třeba ani komentovat. Novou jadernou doktrínu Spojených států by měli spojenci v NATO přivítat," zdůraznil Kolář.

Za dobrou reakci na dění ve světě považuje doktrínu i někdejší velvyslanec ve Spojených státech Alexandr Vondra.

"USA konečně ukazují také svaly a sílu," řekl dnes ČTK Vondra. Je to podle něho důležité, pokud se mají spojenci Spojených států v Evropě i v Asii nadále spoléhat na americké bezpečnostní garance.

