Nová hvězda anime. Svět oslavuje hrdinu z Nice, vzepřel se rabujícímu davu

Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Nejdřív se postavil rabujícímu davu, teď se stal hrdinou anime klipu. Pierre Collin z francouzského Nice bránil prodejnu videoher před útočníky, kteří ji během říjnových nepokojů zpustošili. Záběry jeho střetu s násilníky obletěly internet a nyní na ně navazuje animovaná pocta s názvem Lend Me Your Energy!
Pierre se stal hrdinou příběhu, který jako by vypadl ze světa japonských komiksů a videoher. Vedoucí prodejny Micromania v Nice se 17. října neohroženě postavil výtržníkům, kteří jeho obchod rabovali. Nezastavily ho ani nadávky a létající kameny.
Jeho příběh teď dostává nečekané pokračování. Na síti X se objevil animovaný klip Lend Me Your Energy! (Dodejte mi svou energii!), který mu vzdává hold. Pro muže, jehož příběh obletěl sociální sítě, tak vznikl animovaný klip inspirovaný světem videoher a anime.
Z dovolené rovnou do zpustošeného obchodu
Zákazníci prodejny Micromania v centru Nice znají Pierra Collina jako muže za pokladnou. Do prodejny chodí hráči i sběratelé, kteří tam hledají nové hry nebo rozšiřují své sbírky. Večer 17. října se ale obchod stal terčem rabování a Collin se ocitl uprostřed situace, kterou si nejspíš nedokázal představit ani v nejhorší noční můře.
Zrovna si užíval dovolenou, když mu zavolal bývalý zaměstnanec. Zpráva byla alarmující, do prodejny vtrhli demonstranti, kteří ji ničí a odnášejí zboží.
„Volal mi jeden kluk, který u mě před několika týdny pracoval, a řekl mi: ‚Vtrhli do obchodu, všechno tam ničí‘,“ řekl Collin v rozhovoru pro web Oh My Mag.
Okamžitě vyrazil do prodejny. Místo běžného provozu ho čekala rozbitá výloha, poničené regály a rabující dav. Zpočátku situaci jen sledoval a snažil se nevystavovat zbytečnému nebezpečí. Když ale viděl, jak se někteří útočníci jeho snaze vysmívají, došla mu trpělivost.
„V jednu chvíli mi došla trpělivost a postavil jsem se mezi ně,“ popsal okamžik, kdy se rozhodl zasáhnout. S odstupem přiznal, že to nebylo zrovna nejrozumnější rozhodnutí.
Kopanec do zad. A pád mezi trosky
Rabující na Collinův odpor reagovali nadávkami a násilím. Útočníci po něm házeli předměty a kameny. Collin navíc dostal prudký kopanec do zad, po kterém upadl mezi trosky zpustošené prodejny.
Z incidentu si odnesl několik škrábanců a výron. Jeho příběh se mezitím začal šířit na sociálních sítích a dostal se i do zpravodajství. Záběry z Nice zaujaly nejen svou dramatičností, ale také tím, že zachycovaly obyčejného člověka, který se odmítl jen nečinně dívat na ničení místa, k němuž měl osobní vztah.
„Nebyl jsem sám proti všem“
V příběhu, který by na internetu mohl snadno sklouznout k oslavě osamělého hrdiny, Collin zdůrazňuje ještě jednu věc, pomoc lidí kolem sebe.
„Přišli za mnou lidé, kteří mě podpořili,“ říká. A odmítá představu, že by se proti rabujícím postavil úplně sám.
Právě na jeho příběh odkazuje animovaný klip Lend Me Your Energy! (Dodejte mi svou energii!). Název připomíná svět anime, v němž hrdinové čerpají sílu od ostatních, aby porazili silnější soupeře.
Fanoušci na sociálních sítích už ostatně Collinovi dali vlastní anime přezdívku: „Goku z Nice“, podle hlavního hrdiny kultovního Dragon Ballu.