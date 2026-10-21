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Nová hvězda anime. Svět oslavuje hrdinu z Nice, vzepřel se rabujícímu davu

Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Nejdřív se postavil rabujícímu davu, teď se stal hrdinou anime klipu. Pierre Collin z francouzského Nice bránil prodejnu videoher před útočníky, kteří ji během říjnových nepokojů zpustošili. Záběry jeho střetu s násilníky obletěly internet a nyní na ně navazuje animovaná pocta s názvem Lend Me Your Energy!

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Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctuFoto: PsyopAnime

Pierre se stal hrdinou příběhu, který jako by vypadl ze světa japonských komiksů a videoher. Vedoucí prodejny Micromania v Nice se 17. října neohroženě postavil výtržníkům, kteří jeho obchod rabovali. Nezastavily ho ani nadávky a létající kameny.

Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice, který před ho bránil před vyrabováním | Video: 24 International

Jeho příběh teď dostává nečekané pokračování. Na síti X se objevil animovaný klip Lend Me Your Energy! (Dodejte mi svou energii!), který mu vzdává hold. Pro muže, jehož příběh obletěl sociální sítě, tak vznikl animovaný klip inspirovaný světem videoher a anime.

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Z dovolené rovnou do zpustošeného obchodu

Zákazníci prodejny Micromania v centru Nice znají Pierra Collina jako muže za pokladnou. Do prodejny chodí hráči i sběratelé, kteří tam hledají nové hry nebo rozšiřují své sbírky. Večer 17. října se ale obchod stal terčem rabování a Collin se ocitl uprostřed situace, kterou si nejspíš nedokázal představit ani v nejhorší noční můře.

Zrovna si užíval dovolenou, když mu zavolal bývalý zaměstnanec. Zpráva byla alarmující, do prodejny vtrhli demonstranti, kteří ji ničí a odnášejí zboží.

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„Volal mi jeden kluk, který u mě před několika týdny pracoval, a řekl mi: ‚Vtrhli do obchodu, všechno tam ničí‘,“ řekl Collin v rozhovoru pro web Oh My Mag.

Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctuFoto: PsyopAnime

Okamžitě vyrazil do prodejny. Místo běžného provozu ho čekala rozbitá výloha, poničené regály a rabující dav. Zpočátku situaci jen sledoval a snažil se nevystavovat zbytečnému nebezpečí. Když ale viděl, jak se někteří útočníci jeho snaze vysmívají, došla mu trpělivost.

„V jednu chvíli mi došla trpělivost a postavil jsem se mezi ně,“ popsal okamžik, kdy se rozhodl zasáhnout. S odstupem přiznal, že to nebylo zrovna nejrozumnější rozhodnutí.

Kopanec do zad. A pád mezi trosky

Rabující na Collinův odpor reagovali nadávkami a násilím. Útočníci po něm házeli předměty a kameny. Collin navíc dostal prudký kopanec do zad, po kterém upadl mezi trosky zpustošené prodejny.

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Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice, který ho bránil před vyrabováním
Dav napadl prodavače obchodu s videohrami Micromania v Nice, který ho bránil před vyrabováním Foto: 24 International

Z incidentu si odnesl několik škrábanců a výron. Jeho příběh se mezitím začal šířit na sociálních sítích a dostal se i do zpravodajství. Záběry z Nice zaujaly nejen svou dramatičností, ale také tím, že zachycovaly obyčejného člověka, který se odmítl jen nečinně dívat na ničení místa, k němuž měl osobní vztah.

„Nebyl jsem sám proti všem“

V příběhu, který by na internetu mohl snadno sklouznout k oslavě osamělého hrdiny, Collin zdůrazňuje ještě jednu věc, pomoc lidí kolem sebe.

„Přišli za mnou lidé, kteří mě podpořili,“ říká. A odmítá představu, že by se proti rabujícím postavil úplně sám.

Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctu
Hrdina z Micromanie má vlastní anime klip. Prodavač, který se postavil rabujícímu davu, dostal nečekanou poctuFoto: PsyopAnime

Právě na jeho příběh odkazuje animovaný klip Lend Me Your Energy! (Dodejte mi svou energii!). Název připomíná svět anime, v němž hrdinové čerpají sílu od ostatních, aby porazili silnější soupeře.

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Fanoušci na sociálních sítích už ostatně Collinovi dali vlastní anime přezdívku: „Goku z Nice“, podle hlavního hrdiny kultovního Dragon Ballu.

Nenápadný íránský kanál se během několika týdnů proměnil v globální fenomén. Propagandistická videa vytvořená umělou inteligencí ve stylu Lego sbírají miliony zhlédnutí, šíří se napříč sociálními sítěmi a ukazují, jak rychle může „slopaganda“ proměnit vážný geopolitický konflikt v virální digitální obsah. | Video: Explosive News
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