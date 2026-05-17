Nová hra Kyjeva. Ukrajina tlačí Rusko k nečekanému „příměří pro letiště“

Ukrajina zkouší novou diplomatickou hru. Využívá své úspěšné údery hluboko v ruském týlu jako páku a navrhuje Rusku speciální „příměří pro letiště“, které má ochránit civilní infrastrukturu. Informuje o tom deník Kyiv Independent.
Když Ukrajinci zaútočili osmého května v ruské Rostovské oblasti na regionální centrum řízení letového provozu, ochromili provoz na 13 letištích a zasáhli přibližně 200 letů. Od léta 2023 také kvůli ukrajinským útokům přerušují pravidelně provoz i letiště v Moskvě a Petrohradu. Tentokrát se ale k narušení provozu vyjádřil i Vladimir Putin.
„Projednáme několik otázek. První a hlavní z nich je událost, ke které došlo dnes ráno. Kyjevský režim spáchal další teroristický čin.“ Tak zahájil Putin zasedání Bezpečnostní rady státu, které po úderu následovalo.
Analytici podle Kyiv Independent uvádějí, že tento incident by mohl Kremlu pohnout k diskuzi o možnosti specifického „letištního“ příměří. „Putinova reakce ukazuje, že tyto údery nejen způsobují ruským leteckým společnostem značné finanční škody, ale také přímo ovlivňují veřejnou podporu Kremlu,“ řekl Nazarij Barčuk, analytik z Ukrajinského centra pro bezpečnost a spolupráci.
Otevírá se tu cesta k dohodě, podle které by se obě strany zdržely úderů na svá civilní letiště? To by totiž umožnilo Ukrajině poprvé od začátku války otevřít svůj vzdušný prostor pro civilní dopravu – minimálně z letišť na západě země, jako je Lvov nebo Užhorod (kde letiště začíná jen 160 metrů od slovenské hranice).
Otázka je, zda by byla případná dohoda natolik „pevná“, aby letecké společnosti riskovaly lety do válkou zasažené země. „Pokud mluvíme o civilním letectví, pak jde o pojištění. Budou pojišťovny krýt rizika během války, i když Rusko slíbí, že nebude útočit?“ ptá se v rozhovoru pro Kyiv Independent Oleksandr Merežko, předseda zahraničního výboru ukrajinského parlamentu.
Merežko uvedl, že dřívější diskuze o otevření letišť na západní Ukrajině uvízly na mrtvém bodě částečně proto, že pojišťovny nebyly ochotny krýt rizika spojená s provozem ve válečné zóně.
Musela by se vyřešit řada sporných bodů. Jak by se monitorovalo porušování pravidel? Která infrastruktura by byla považována za chráněnou? Vztahovalo by se to i na nákladní lety? A jaké mechanismy by mohly zabránit Rusku v tvrzení, že civilní náklad slouží k vojenským účelům? „Rád bych slyšel konkrétní detaily – mechanismy implementace, mechanismy monitorování, ale ty zatím nevidím,“ řekl Merežko.
Barčuk dodal, že opakované narušování provozu na letištích by mohlo být pro Kreml obzvláště citlivé během letní dovolenkové sezóny. „Ruské letecké společnosti musely kvůli hrozbám dronů ve vzdušném prostoru opakovaně měnit termíny letů. Pokud k takovému kolapsu dojde během prázdninové sezóny, mohla by se nespokojenost veřejnosti široce rozšířit a vážně poškodit hodnocení ruských úřadů,“ řekl.
Historie ukazuje, že i uprostřed bojů jsou válčící strany schopny se domluvit na příměří v určitém segmentu.
Během první světové války vyhlásilo Německo totální ponorkovou válku, přesto neutrální státy (jako Švédsko nebo Nizozemsko) a humanitární organizace vyjednaly s bojujícími stranami tzv. „bezpečné koridory“ a specifické námořní trasy pro lodě přepravující potravinovou pomoc pro hladovějící okupovanou Belgii. Lodě musely být jasně označeny, plout po přesně definovaných trasách a nesměly převážet žádný vojenský materiál. Přesto Němci často tyto lodě podezřívali, že tajně vozí zbraně pro Dohodu, což vedlo k opakovaným incidentům a porušování dohod.
Během studené války Sověti zablokovali pozemní cestu do západního Berlína, ale tolerovali vzdušný koridor, kudy západní spojenci město zásobovali.
V době války v Bosně a obléhání Sarajeva existoval vzdušný most pod kontrolou sil OSN. Opakovaně se ale sarajevské letiště stávalo terčem palby a most musel být mnohokrát uzavřen.
A i během rusko-ukrajinské války existovala v letech 2022-2023 tzv. „obilná dohoda“ mezi Ukrajinou, Ruskem, Tureckem a OSN. Nákladní lodě s obilím a specifická infrastruktury (přístav Oděsa) byly vyňaty z válečných úderů. V Istanbulu vzniklo společné koordinační centrum, kde zástupci všech stran (včetně Ruska) fyzicky kontrolovali lodě, zda nevezou na Ukrajinu zbraně či munici.
A v roce 2024 byly obě strany poměrně blízko dohodě o energetickém příměří. Obě strany v Kataru vyjednaly vzájemné moratorium na údery proti energetické infrastruktuře. Rusko mělo přestat raketami útočit na ukrajinskou energetickou síť (trafa, elektrárny) a Ukrajina měla výměnou za to zastavit dálkové útoky drony na ruské ropné rafinérie a sklady paliv. Vyjednávání zkrachovalo v momentě, kdy Ukrajina na začátku srpna 2024 spustila překvapivou ofenzívu v ruské Kurské oblasti.
Mohlo by vás zajímat: Mladý Ukrajinec popisuje překvapivé úskalí padajících granátů. „Něco na nás číhá.“
EU reaguje na drahotu a bytovou krizi. Má plán, jak vyvést miliony Evropanů z chudoby
Evropská komise představila novou strategii, která by měla do roku 2030 pomoci vyvést z chudoby 15 milionů Evropanů a do poloviny století chudobu v EU zcela odstranit. Unie sází hlavně na kvalitnější pracovní místa a účinnější využívání evropských fondů. Plán přichází v době rostoucích životních nákladů a prohlubující se krize bydlení, která zasahuje miliony Evropanů.
Konečná skončí jako předsedkyně KSČM, o funkci má zájem pět uchazečů
Europoslankyně Kateřina Konečná za dva týdny opustí čelo neparlamentní KSČM. Stranu vede od října 2021, kdy vystřídala Vojtěcha Filipa. Na sjezdu, který se uskuteční 30. a 31. května, nebude kandidovat.
Zpomalte. Život není problém, který je třeba rychle vyřešit, ale zážitek, který je třeba prožít
Ekonom John Maynard Keynes ve své často citované předpovědi z roku 1930 odhadoval, že díky technologickému pokroku budou lidé za sto let pracovat jen 15 hodin týdně. Zatím to nevypadá, že by se jeho predikce naplnila.
Nepřijatelné, soptil šéf Dukly. Myslel jsem, že ovlivňování zápasů patří do minulosti
Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek označil okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací rozhodli v neprospěch Pražanů, trenér Pavel Šustr označil výkon hlavního arbitra za katastrofální.
Dobeš střídal po šesti gólech. Montreal slízl od Buffala debakl, rozhodne sedmý zápas
Hokejisté Buffala ve 2. kole play off NHL vyhráli v Montrealu 8:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pěti body se na výhře Sabres podílel obránce Rasmus Dahlin. Utkání naopak nevyšlo brankáři Jakubovi Dobešovi, který inkasoval šestkrát z 33 střel. Za stavu 3:6 střídal.