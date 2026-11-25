Ukrajinské drony během deseti dnů zasáhly v Baltském moři dvě ruské lodě. Nejprve poškodily válečnou korvetu Naro-Fominsk, pak zapálily sankcionovanou nákladní loď Sparta II u břehů Finska. Moskva varuje před eskalací, severské státy NATO řeší, jak podpořit Kyjev a nespustit válku na vlastním prahu. V regionu má své vojáky i česká armáda.
V sobotu 21. listopadu ráno drony v ruských vodách asi padesát kilometrů západně od ostrova Suursaari zasáhly nákladní loď Sparta II plující z Petrohradu do Kaliningradu. Na palubě vypukl požár, plavidlo ztratilo řízení a začalo driftovat do finských výsostných vod u města Loviisa. Šestnáctičlenná posádka se evakuovala do člunů, jeden námořník utrpěl lehké zranění.
Krátce nato finské radary zaznamenaly podezření na narušení vzdušného prostoru ruským vrtulníkem. Okolí hořící lodi zajistily finské a estonské hlídky, načež ruský remorkér Murman plavidlo v neděli odtáhl do Petrohradu.
Ukrajinské drony potopily v libyjském přístavu Benghází ruskou korvetu Merkurij 22. 11. 2026
Finské úřady na palubu nevstoupily a náklad nezkontrolovaly, ačkoliv pohraniční stráž nevyloučila vojenský materiál. Loď patří firmě Oboronlogistika napojené na ruské ministerstvo obrany a od roku 2022 podléhá americkým sankcím. Dříve podle Naval News převážela ze Sýrie systémy S-300. Helsinky však kvůli právním sporům a riziku ekologické havárie daly přednost rychlému odsunu lodi.
Útok navázal na zásah raketové korvety Naro-Fominsk v noci na 11. listopadu během náletu na přístav Usť-Luga. Podle estonského velení loď schopnou odpalovat střely Kalibr zasáhly nejméně čtyři drony ukrajinské tajné služby SBU. Posádka měla mrtvé i raněné a korvetu muselo do Petrohradu doprovodit jiné plavidlo.
Moskva incident přešla mlčením. Expertka Céline Bayou z pařížského institutu Inalco to pro Le Figaro označila za „přiznání slabosti“. Po ztrátách v Černém moři a částečném zřícení Kerčského mostu, jehož trosky blokují plavbu do Azovského moře, si podle ní Rusko nemůže dovolit přiznat ochromení baltské trasy.
Dilema spojenců
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj úder na Spartu II v pondělí pro Bloomberg potvrdil. „Každá loď pod ruskou vlajkou, vše, co přepravuje zbraně nebo sankcionovaný náklad, je pro nás legitimním cílem,“ řekl. Připustil ale, že chápe obavy spojenců, a nařídil armádě i vládě lépe s partnery komunikovat.
Finský premiér Petteri Orpo totiž vedle podpory ukrajinského práva na obranu varoval, že „válka se přelévá do našeho bezprostředního sousedství“. Prezident Alexander Stubb mluvil o „vážném nebezpečí“.
Finsko přes Baltské moře odbavuje kolem osmdesáti až devadesáti procent svého zahraničního obchodu. Opatrnost v úterý zdůraznil i norský ministr obrany Tore Sandvik: Kyjev podle něj musí ctít mezinárodní právo a potřebu stability v okolí aliančních zemí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov naopak označil úder za „velmi nebezpečný trend“ a za „teroristickou aktivitu“ a vyzval pobaltské státy, aby Kyjev brzdily.
Podmořské kabely
Rusko baltské přístavy využívá k vývozu ropy přes takzvanou stínovou flotilu, tedy staré a často nepojištěné tankery pod vlajkami třetích zemí, jimiž obchází sankce. Aliance zároveň podezírá ruské lodě z poškození nejméně jedenácti podmořských kabelů. V roce 2023 proto spustilo NATO v lednu 2025 misi Baltic Sentry. V ní podle deníku Le Figaro hlídkuje dvacet až třicet aliančních lodí a čtyři švédské námořní drony.
Zatímco část států podezřelé lodě zadržuje, Tallinn letos na jaře couvl. Velitel estonského námořnictva Ivo Värk přiznal, že riziko střetu je „prostě příliš vysoké“. Už loni v květnu ostatně estonský pokus zastavit tanker Jaguar doprovodil přelet ruské stíhačky Su-35. Že Moskva přitvrzuje, ukázaly i letošní záběry plynového tankeru Gazpromu Maršal Vasilevskij: při plavbě do Kaliningradu měl na palubě pytle s pískem a těžké kulomety. A to i přesto, že námořní právo zakazuje ozbrojovat obchodní lodě.
Boj o Kaliningrad
Ukrajina zároveň opakovaně útočí na ruské ropné terminály Primorsk a Usť-Luga ve Finském zálivu. Moskva odpovídá elektronickým bojem z Kaliningradu, kterým se snaží rušit signál GPS. Letos se Rusům podařilo odklonit několik ukrajinských dronů do Estonska a Lotyšska. Dopravu to komplikuje natolik, že finský úřad Traficom doporučil lodím vozit sebou opět klasické papírové mapy.
Hrozbu blokády řešili v telefonátu 27. října i Alexandr Stubb a Vladimir Putin. Stubb podle deníku Le Figaro varoval před proměnou Baltu v druhý Hormuzský průliv. Putin o dva dny později takový scénář odmítl, ale pohrozil: „Na jakoukoli výzvu odpovíme.“ Úder na Spartu II navíc zasáhl zásobování Kaliningradu, který je po omezení litevského pozemního tranzitu odkázaný na moře. Premiér Michail Mišustin proto v pondělí oznámil stavbu dvou železničních trajektů pro tuto exklávu za 47 miliard rublů (576 milionů dolarů).
Pro Česko nemá dění na Baltu přímý obchodní dopad, týká se však společné obrany NATO. Kaliningrad leží mezi Polskem a Litvou, kde v aliančním uskupení působí i čeští vojáci. Jakékoli přiostření v regionu proto přímo testuje věrohodnost kolektivní obrany celé aliance.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Kyjev hlásí první úspěšné použití bojového laseru proti dronu s proudovým pohonem
Ukrajinský bojový laser jako první na světě zničil nepřátelský dron s proudovým pohonem. Laser Blysk společnosti Carmine Sky byl součástí protivzdušné obrany chránící objekt kritické infrastruktury, oznámil ve středu poradce ukrajinského prezidenta pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov, přezdívaný "Fleš".
Česko sevře tuhý mráz. Sněhu napadne až 20 cm, mapa ukazuje, kde bude nejhůř
Zima se konečně ukáže v plné síle. Česko čeká první výrazná sněhová nadílka letošní sezony, na některých místech může napadnout až 20 centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi na silnicích, sněhovými jazyky i zhoršenou viditelností. A když sněžení ustane, přijdou mrazivá rána s teplotami až deset stupňů pod nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ „Vykážeme je do patřičných míst,“ zavtipkoval dvojsmyslně Merz o Rusku
Rusko dál eskaluje napětí ve světě i ve vesmíru, Evropa ho ale vykáže do patřičných hranic, řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo podle něj příliš dlouho příliš málo investovalo do své obranyschopnosti a své infrastruktury. Současná vláda to ale podle kancléře mění, a to i za cenu nového zadlužení.
ŽIVĚ Slavia - Villarreal 0:0. Pražané měli šanci po 15 vteřinách, hrají se čtyřmi stopery
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Villarrealem.
Babiš má nového poradce, stal se jím bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer
Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Miroslav Singer se stal poradcem premiéra. Babišovi bude radit v makroekonomii, centrálním bankovnictví či měnové a hospodářské politice. Celkem má nyní Babiš podle serveru i se Singerem 13 poradců.