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Zahraničí

Nová fáze konfliktu. Trump hrozí zničením Íránu. Teherán mezitím vyhlásil „hon“ na západní lídry

USA obnovily námořní blokádu lodí směřujících do íránských přístavů a z nich.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem znovu prudce eskaluje. Americký prezident Donald Trump sice ustoupil od plánu zavést poplatek za plavbu Hormuzským průlivem, zároveň ale pohrozil rozsáhlými útoky na íránskou infrastrukturu. Teherán odpověděl výzvami k odvetě a zveřejnil seznam západních politiků, kteří se podle režimu stali prioritními cíli.

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Americký prezident Donald Trump varoval, že pokud se Írán nevrátí k jednacímu stolu, mohou se terčem amerických úderů stát mosty, elektrárny, energetická zařízení i další klíčová infrastruktura. Podle Washingtonu má jít o způsob, jak ochromit schopnost Teheránu ohrožovat lodní dopravu v Perském zálivu a přinutit režim ke změně kurzu.

Americký útočný hladinový dron ničí zařízení pro údržbu ponorek a válečných lodí v íránském přístavu Bandar. | Video: Centcom

Přestože Trump od záměru zavést dvacetiprocentní poplatek na náklad proplouvající Hormuzským průlivem nakonec ustoupil, Spojené státy dál zvyšují tlak na Írán. Chystají zpřísnění sankcí i další kroky namířené proti íránským přístavům a vojenské infrastruktuře.

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Ostrou odpověď vyslal i Teherán. Nejvyšší íránský vůdce Alí Chameneí vyzval k odplatě vůči představitelům zemí, které se podílely na útocích proti Íránu.

Na jeho slova navázal deník Hamšahrí napojený na Revoluční gardy, který zveřejnil fotomontáž západních politiků ve vězeňských uniformách s titulkem „Pomsta je nevyhnutelná“.

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Deník Hamšahrí napojený na Revoluční gardy zveřejnil fotomontáž západních politiků v vězeňských uniformách.
Deník Hamšahrí napojený na Revoluční gardy zveřejnil fotomontáž západních politiků v vězeňských uniformách.Foto: Hamshahri

Na seznamu takzvaných prioritních cílů se podle zveřejněného materiálu ocitli mimo jiné americký prezident Donald Trump, izraelský premiér Benjamin Netanjahu, německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron nebo britský premiér Keir Starmer.

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