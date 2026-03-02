Nová čísla: Proč Poláci nemusí Ukrajince. Roli hraje i překvapivý zádrhel mezi ženami

V roce 2022 mělo 39 % Poláků pozitivní vztah k Ukrajincům, dnes je to 43 %. Negativní číslo ale stouplo z 22 % v roce 2022 na 35 % v roce 2025. A jen 31 % Poláků považuje Kyjev za spojence. Oba národy si nemohou odpustit krvavou minulost za druhé světové války, Poláci také vidí Ukrajince jako domýšlivé a vnímají je jako ekonomickou konkurenci.
Zatímco pohled na Ukrajince jako takové je spíše pozitivní, postoj k Ukrajincům v Polsku ochladl. V současné době 39 % respondentů deklaruje pozitivní postoj, 35 % negativní a 15 % neutrální.
Podívejme se do nových čísel Centra pro dialog podrobněji.
Největší oblibě se Ukrajinci v Polsku těší mezi voliči levicových a liberálních stran (Nová levice 60 % a Občanská platforma 56 %), dále mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním (49 %), respondenty mezi 45 a 65 lety a muži (obojí po 45 %). Nejmenší oblibě se Ukrajinci těší u voličů krajně pravicové Konfederace (18 %) a u lidí se středním/odborným vzděláním (30 %) a dále u žen (33 %).
Běžným (nikoliv ale sociologicky dokázaným) vysvětlením je, že hlavně mladé Polky vidí Ukrajinky jako konkurenci na „sňatkovém trhu“.
Většina Poláků (62 %) nicméně uznává, že jsou Ukrajinci oběťmi ruské agrese, ale jen 31 procent je považuje za spojence a stejné množství za ekonomické partnery. Naopak 33 procent má Ukrajince za konkurenty. Jen 42 procent Poláků podporuje vstup Ukrajiny do EU. Padesát jedna procent respondentů se domnívá, že současná úroveň pomoci uprchlíkům je příliš vysoká.
Z čeho plyne překvapivě opatrný vztah Poláků k Ukrajincům? Podle nejnovější studie Centra pro dialog jsou Ukrajinci vnímáni jako pracovití, ambiciózní, ale na druhou stranu nároční a domýšliví. Padesát šest procent Poláků očekává návrat ukrajinských uprchlíků po konci války do vlasti.
Svou roli ale hrají i nedořešená historická traumata – masakry Poláků na Volyni banderovskými jednotkami za druhé světové války i etnická čistka Ukrajinců ve východním Polsku po skončení války. Volyňské masakry jsou pro Poláky citlivé téma, mezi Ukrajinci je to naopak tak trochu tabu. Padesát sedm procent polských respondentů se domnívá, že Ukrajina by měla co nejdříve udělit povolení k exhumaci a pohřbení těl zavražděných.
Přes 40 % polských respondentů se vyjádřilo, že za události v polsko-ukrajinských vztazích nesou odpovědnost Ukrajinci a mají se cítit provinile. Při průzkumu mezi Ukrajinci se naopak 30 % respondentů vyjádřilo, že by se provinile měli cítit naopak Poláci (toto číslo dosáhlo 45 % mezi obyvateli západní Ukrajiny). Většina Ukrajinců (54 %) však podporuje vzájemné omluvy s cílem napravit historické spory.
