Nová čísla britských vědců: Bez jakýchkoliv opatření by se nakazilo sedm miliard lidí

Pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru, nakazilo by se jím letos sedm miliard lidí a 40 milionů pacientů by podlehlo nemoci Covid-19. Ve své aktuální studii to podle agentury Reuters tvrdí vědci z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London). Na celém světě nyní žije zhruba 7,7 miliardy lidí. Nákaza se dosud prokázala u téměř 540 tisíc lidí, zemřelo jich 24 tisíc.

Svět podle britských vědců kvůli pandemii čelí "vážnému a akutnímu" nouzovému stavu a to, jak na něj budou jednotlivé vlády reagovat, je zásadní pro další vývoj. Pokud se přijmou opatření na zmírnění šíření koronaviru, která sníží sociální kontakty starších lidí o 60 procent a v širší populaci o 40 procent, mohly by se ztráty na životech podle londýnských vědců snížit o polovinu, tedy na 20 milionů. "Předpokládáme ale, že i pokud by nastal tento scénář, budou zdravotní systémy všech zemí rychle přetížené," uvádí již dvanáctá zpráva, kterou tým Královské univerzity v Londýně vydal od prvního potvrzeného výskytu koronaviru v čínském městě Wu-chan na konci loňského roku. Související ŽIVĚ Stav pacienta, který dostal Remdesivir, je výrazně lepší. V Česku je 2062 nakažených Zobrazit reportáž Podle skupiny odborníků vedené profesorem Neilem Fergusonem by se poptávka po zdravotní péči dala do jisté míry uspokojit jen v případě "rychlého přijetí opatření na ochranu veřejného zdraví, jak učinilo mnoho zemí". Experti tím mají na mysli například výrazné testování populace a izolaci nakažených či opatření k omezení sociálních kontaktů, upozornila agentura Reuters. Pokud by všechny země zavedly odpovídající opatření, dalo by se v nejlepším případě zachránit podle Fergusonova týmu až 38,7 milionu životů. Nemoc Covid-19 by si tak vyžádala asi 300 tisíc obětí. "Abychom se vyhnuli nebezpečí dalších epidemií, bude nutné zachovat opatření k potlačení (šíření koronaviru) v určité formě až do doby, než bude k dispozici vakcína či účinná léčba," uvedla Fergusonova skupina ve své studii. "Jakékoli zdržení při zavádění strategií potlačujících přenos (nákazy) povede k horším výsledkům a nižšímu počtu zachráněných životů," varují britští vědci.