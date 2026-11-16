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Zahraničí

Nová americká základna v Polsku? Varšava hlásí pokrok

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
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Diskuse o nové americké základně v Polsku nabírá na intenzitě, avšak finální rozhodnutí ještě nepadlo. Varšava ale podle ministra obrany vidí v projektu strategickou pojistku proti ruské hrozbě a je připravena financovat i náročnou infrastrukturu, která by stála zhruba 80 miliard korun.

Trump
Americký prezident Donald Trump. Už jenom jeho souhlas zbývá, aby se na území Polska začalo s výstavbou nové americké základny. Foto: CTK – Alex Brandon
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Pozitivní signály zazněly během úterního jednání amerického ministra obrany Peta Hegsetha s polským vicepremiérem a ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem v Pentagonu.

Podle polského ministra se americká strana k záměru staví příznivě a přípravy postupují. „Všechno jde dobrým směrem,“ měl Hegseth odpovědět na otázku ohledně stálé americké vojenské přítomnosti. Kosiniak-Kamysz jeho vyjádření označil za zelenou ze strany Pentagonu.

Konečné rozhodnutí však podle něj musí učinit Bílý dům. O vývoji informoval například deník The Hill.

Pevnost Kosciuzsko v Poznani v Polsku, kde se nyní nachází předsunuté velitelství amerického V.sboru.
Pevnost Kosciuzsko v Poznani v Polsku, kde se nyní nachází předsunuté velitelství amerického V.sboru. Foto: wikipedia

Samotné oficiální prohlášení amerického ministerstva obrany zatím schválení nové základny výslovně nepotvrdilo. Pentagon informoval především o podpisu prohlášení o záměru prohloubit spolupráci mezi americkým a polským obranným průmyslem. Zřízení nové základny tak zatím zůstává plánem, nikoliv definitivně schváleným projektem.

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Polsko jako pilíř proti Rusku

Jednání se ale týkala také společné výroby vojenského vybavení, údržby protiraketových systémů Patriot a podpory Ukrajiny.

Polsko usiluje o trvalou americkou vojenskou základnu již řadu let. Varšava svůj požadavek zdůvodňuje především strategickou polohou na východním křídle NATO a bezpečnostními riziky vyplývajícími z pokračující ruské agrese proti Ukrajině.

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Americké jednotky mají podle polské vlády představovat jeden z hlavních pilířů odstrašení případného ruského útoku. Polsko proto nabízí nejen vhodné pozemky, ale také financování výstavby a dlouhodobého provozu potřebné infrastruktury.

Američtí představitelé již navštívili několik polských měst, kde prověřovali možné lokality. Mezi hlavní kandidáty patří Bydhošť, Poznaň, Štětín a Vratislav. Všechna tato města leží západně od řeky Visly a disponují existující vojenskou nebo dopravní infrastrukturou.

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Základna pro pět tisíc vojáků

Nová základna by podle polských představ mohla hostit přibližně pět tisíc trvale rozmístěných amerických vojáků. Pro její fungování by však bylo nutné vybudovat zázemí až pro 25 tisíc osob, včetně rodinných příslušníků vojáků a podpůrného personálu.

Výstavba by zahrnovala kasárna, obytné budovy, školy, zdravotnická zařízení, sklady i další vojenskou infrastrukturu. Polsko je připraveno do projektu investovat přibližně 15 až 17 miliard zlotých, v přepočtu mezi 80 a 95 miliardami korun.

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Podle Kosiniaka-Kamysze má vláda vytipované vhodné lokality a je schopná zajistit potřebné financování. Samotná výstavba by však pravděpodobně trvala několik let. A podobnou základnu vyjednává na svém území i Litva.

Deset tisíc Američanů

V současnosti se na polském území nachází přibližně 10 tisíc příslušníků amerických ozbrojených sil, z nichž většina působí v rámci pravidelného rotačního nasazení. Americká armáda zde již od roku 2023 provozuje menší stálou posádku v Poznani, nová základna by však představovala výrazné rozšíření trvalé vojenské přítomnosti.

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Varšava dlouhodobě usiluje o model kombinující přibližně 10 tisíc rotačně nasazovaných vojáků a dalších pět tisíc vojáků na stálých pozicích.

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Polsko zároveň nabízí Washingtonu nadstandardní finanční podmínky. Podle náměstka ministra obrany Pawła Zalewského je vláda připravena hradit přibližně 15 tisíc dolarů ročně za každého amerického vojáka rozmístěného na polském území. Tyto prostředky mají pokrývat část nákladů spojených s jejich přítomností.

Varšava tím chce zvýšit atraktivitu země v době, kdy Spojené státy přehodnocují rozmístění svých vojenských sil v Evropě. A právě probíhající americká revize vyvolává mezi evropskými spojenci značnou nejistotu.

Pentagon v květnu zrušil plánované rotační nasazení americké brigády čítající více než čtyři tisíce vojáků do Polska a současně oznámil záměr snížit počet amerických vojáků v Německu o pět tisíc. Donald Trump následně přislíbil posílení americké přítomnosti v Polsku, konkrétní podoba tohoto kroku však dosud nebyla oznámena.

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