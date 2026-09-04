Norsko pomůže Rusům, kteří uvázli na Špicberkách po zadržení lodě

Norsko chce pomoci Rusům, kteří uvázli na Špicberkách poté, co norské úřady na žádost Ukrajiny zadržely ruskou loď převážející na souostroví pasažéry a zásoby. Podle agentury Reuters o tom v pátek informovalo tamní ministerstvo zahraničí.
Norsko slíbilo, že poskytne nezbytnou pomoc Rusům na souostroví, které je pod jeho správou. Oslo o tom ujistilo poté, co v úterý u souostroví zadrželo loď s názvem Profesor Molčanov.
Norský soud to nařídil na žádost ukrajinské státní energetické společnosti Naftohaz, které opatření může pomoci vymáhat náhradu škody ve výši 4,22 miliardy dolarů (přibližně 88,16 miliardy korun) za aktiva zabavená Ruskem během anexe Krymu v roce 2014.
Moskva zabavení plavidla označila za pirátství a předvolala si norskou velvyslankyni.
„Norské úřady dělají vše pro to, aby ochránily ruské občany, kteří se nyní na Špicberkách ocitli v obtížné situaci,“ uvedlo norské ministerstvo zahraničí v prohlášení, které poskytlo Reuters, a dodalo, že tak plní své mezinárodní závazky.
Barentsburg (Barencburg), kde je loď zadržována, je jednou ze dvou ruských osad na Špicberkách, které mají podle norského statistického úřadu dohromady 392 obyvatel. Dohromady na Špicberkách žije podle aktuálních statistik 2914 obyvatel.
Ruské společnosti pravidelně dostávají výjimky ze sankcí, aby zajistily dovoz potravin a dalšího nezbytného zboží na ostrovy, uvedlo norské ministerstvo.
Podle webových stránek Cruisemapper může 71metrová loď Profesor Molčanov přepravovat 32 členů posádky a 52 cestujících a má knihovnu, saunu, bar a dvě restaurace. Loď se používá pro vědecké expedice i komerční plavby.
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