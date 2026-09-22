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Zahraničí

Norsko po nehodě Čechů zvažuje zpřísnění pravidel pronájmu lodí

ČTK
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Norské úřady po tragické nehodě čtveřice Čechů během rybářského výletu na moři zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. V úterý o tom informovala stanice TV2. Záchranáři dosud objevili tělo jednoho z Čechů, další tři se pohřešují. Policie nepředpokládá, že někdo z nich nehodu přežil.

Jachta
Zatím není přesně jasné, co se Čechům stalo. Úřady je pohřešovaly od pátku, kdy se nevrátili z rybářské plavby u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
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Norský námořní úřad zaznamenal v letech 2017 až 2025 úmrtí 15 zahraničních turistů, kteří si v zemi k rybaření pronajali loď. V letošním roce, po započítání nynějších čtyř českých obětí, zahynulo podle TV2 sedm zahraničních rybářských turistů. Stanice poznamenala, že tři předcházející oběti jsou z květnové námořní nehody v regionu Nordmöre. České ministerstvo zahraničí tehdy sdělilo, že dva z těchto tří mrtvých byli Češi.

Podle současných pravidel si mohou lidé narození před rokem 1980 půjčit loď i bez průkazu k řízení plavidla, podle TV2 mohou takto řídit jakoukoli loď do délky asi 15 metrů. To někteří považují za problém, uvedla televize.

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Zatím není přesně jasné, co se Čechům stalo. Úřady je pohřešovaly od pátku, kdy se nevrátili z rybářské plavby u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska. Záchranáři v sobotu podle médií nalezli převrácenou loď a také jedno tělo.

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