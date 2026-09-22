Norsko po nehodě Čechů zvažuje zpřísnění pravidel pronájmu lodí

Norské úřady po tragické nehodě čtveřice Čechů během rybářského výletu na moři zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. V úterý o tom informovala stanice TV2. Záchranáři dosud objevili tělo jednoho z Čechů, další tři se pohřešují. Policie nepředpokládá, že někdo z nich nehodu přežil.
Norský námořní úřad zaznamenal v letech 2017 až 2025 úmrtí 15 zahraničních turistů, kteří si v zemi k rybaření pronajali loď. V letošním roce, po započítání nynějších čtyř českých obětí, zahynulo podle TV2 sedm zahraničních rybářských turistů. Stanice poznamenala, že tři předcházející oběti jsou z květnové námořní nehody v regionu Nordmöre. České ministerstvo zahraničí tehdy sdělilo, že dva z těchto tří mrtvých byli Češi.
Podle současných pravidel si mohou lidé narození před rokem 1980 půjčit loď i bez průkazu k řízení plavidla, podle TV2 mohou takto řídit jakoukoli loď do délky asi 15 metrů. To někteří považují za problém, uvedla televize.
Zatím není přesně jasné, co se Čechům stalo. Úřady je pohřešovaly od pátku, kdy se nevrátili z rybářské plavby u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západě Norska. Záchranáři v sobotu podle médií nalezli převrácenou loď a také jedno tělo.
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