Norsko odsoudilo organizátora střelby v gay baru. Dostal nejvyšší možný trest

V pátek shledal norský soud 48letého islamistu Arfana Bhattiho vinným z organizace smrtící střelby v gay baru během oslav sexuálních menšin Pride v Oslu v roce 2022. Odsoudil ho k 30 letům vězení, což je ve skandinávské zemi maximální možný trest. Informovala o tom agentura Reuters.
Norský občan pákistánského původu, narozený v Oslu, stanul před soudem kvůli spoluúčasti na teroristickém činu s přitěžujícími okolnostmi, přestože se v době útoku nacházel v Pákistánu.
Bhatti byl v roce 2024 vydán do Norska. U soudu trval na své nevině a může se proti rozsudku odvolat. Dvě forenzní psychiatrické expertizy dospěly k závěru, že Bhatti trpí těžkou disociální poruchou osobnosti a splňuje kritéria pro psychopatii, ale za činy je i tak trestně odpovědný.
Dva lidé byli zabiti a několik dalších bylo vážně zraněno, když střelec, Nor íránského původu Zaniar Matapour, zahájil palbu na bar London Pub, v němž se schází příslušníci LGBT+ komunity, a na sousední bar v centru norského hlavního města. Desítky dalších lidí utrpěly lehčí zranění v následném chaosu.
V červenci 2024 byl Matapour usvědčen z vraždy a terorismu s přitěžujícími okolnostmi a byl rovněž odsouzen k 30 letům vězení, což je nejdelší možný trest podle norských zákonů.
"Obvinění jednoznačně odmítám." Ředitel Nemocnice Na Františku Erhart přesto rezignoval
Ředitel pražské Nemocnice Na Františku David Erhart oznámil rezignaci na funkci. Důvodem jsou obvinění, které tento týden zveřejnil server Seznam Zprávy. Na pátečním jednání radních Prahy 1 to sdělila Karolína Šnejdarová, mluvčí první městské části, která nemocnici zřizuje. Nařčení končící ředitel odmítl.
ŽIVĚPavel převzal od Zelenského Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
ŽIVĚSpojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než Venezuela samotná
Spojené státy dosahují při prodeji venezuelské ropy zhruba o 30 procent vyšších cen, než za jaké ji prodávala samotná Venezuela. Řekl to americký ministr energetiky Chris Wright. Spojené státy začaly s prodejem ropy z této latinskoamerické země poté, co americké síly začátkem letošního roku unesly prezidenta Nicoláse Madura a postavily ho v USA před soud.
Čečenec chtěl v Německu útočit na izraelské velvyslanectví. Ve vězení stráví tři roky
Německý soud v pátek poslal na tři roky do vězení 19letého Čečence s ruským občanstvím, který plánoval bombový útok na izraelské velvyslanectví v Berlíně. Vinným jej shledal z přípravy útoku a také z pokusu o členství v zahraniční teroristické organizaci, informovala agentura DPA. Mladíka německá policie zadržela loni v únoru.
ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.