Norská policie zatkla na letišti Rusa, podezřelého ze špionáže

před 1 hodinou

Norská policie na letišti v Oslu zadržela jednapadesátiletého Rusa podezřelého ze špionáže. Oznámila to dnes agentura AFP a potvrdilo ruské velvyslanectví. Muž byl zatčen poté, co se zúčastnil semináře v norském parlamentu. Povaha obvinění není jasná. Zadrženému hrozí tři roky vězení. Seminář se konal ve čtvrtek a v pátek za účasti delegátů ze 34 zemí a byl věnován digitalizaci. Zadrženému policie odebrala blíže neurčené elektronické zařízení. Ruské velvyslanectví označilo důvod zatčení za směšný a celou záležitost za zinscenovanou provokaci. Letos v dubnu byl v Moskvě kvůli podezření ze špionáže zadržen Nor Alfred Berg. Podle úřadů shromažďoval informace o ruské armádě.