Norská policie ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, těla nenašla

Norská policie tento týden ukončila pátrání po trojici pohřešovaných Čechů, jejichž loď se v polovině září na západě Norska převrátila. Informovala o tom veřejnoprávní stanice NRK s tím, že ač se těla nenašla, policie muže považuje za mrtvé. Na palubě rybářského plavidla byli v době neštěstí čtyři Češi, jedno tělo záchranáři nalezli, po zbylých třech neúspěšně pátrali.
Stále není jasné, co se stalo poté, co malý člun se čtyřmi muži vyplul na moře z ostrova Averöya. Když se loď ve smluvený čas 18. září nevrátila, začalo rozsáhlé pátrání. Záchranáři nalezli převrácenou loď a také jedno tělo. NRK uvedla, že se stále čeká na výsledky pitvy.
Záchranáři postupně prohledali vody v okolí ostrova Averöya a poté i pobřeží ostrova Smöla, zhruba 30 kilometrů od místa, kde se převrácená loď našla, a nakonec se soustředili na oblast souostroví Grip. Oblast pátrání, kterou policie označila za náročnou, určili záchranáři podle mořských proudů.
V případu podle NRK nebyl nikdo obviněn. Policie vyslechla provozovatele půjčovny, která má podle veřejnoprávní stanice sídlo v Česku. NRK se půjčovnu snažila kontaktovat kvůli odpovědím na otázky, jaké školení Češi před vyplutím podstoupili, ale úspěšná nebyla.
Norská média po události informovala, že místní úřady zvažují zpřísnění pravidel pronájmu rekreačních lodí. Navrhují mimo jiné, aby rybářské lodě měly sledovací zařízení.
Jen v letošním roce zahynulo v Norsku sedm zahraničních rybářských turistů včetně nynějších čtyř českých obětí. Norská stanice TV2 uvedla, že tři předchozí oběti jsou z květnové nehody v regionu Nordmöre. České ministerstvo zahraničí tehdy sdělilo, že dva z těchto tří mrtvých byli Češi.
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