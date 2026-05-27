Norové vsadili na francouzské atomovky, oznámil Macron. Už nespoléhají na USA

Norsko se rozhodlo připojit k francouzskému programu pokročilého jaderného odstrašení, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle norského premiéra Jonase Gahra Störea, s nímž ve středu Macron v Paříži podepsal novou obrannou dohodu, k tomuto kroku Oslo přistoupilo kvůli bezpečnostní situaci v Evropě. V době míru v Norsku nebudou rozmístěny žádné jaderné zbraně, doplnil Störe.
„Norsko je klíčový geografický a strategický partner, s nímž jsme dříve významně spolupracovali na zajištění ochrany spojeneckého území před vnějšími hrozbami," řekl Macron. „Pro tuto pokročilou odstrašující sílu bude představovat významnou přidanou hodnotu,“ doplnil francouzský prezident.
Podle Störea se Norsko k francouzskému programu připojuje i s ohledem na „masivní zbrojení Ruska, a to i v jaderné oblasti, a také na to, že Rusko vede plnohodnotnou válku proti jiné evropské zemi“. Norský premiér doplnil, že Francie nyní zahajuje dialog se svými blízkými spojenci o tom, jak mohou její jaderné zbraně přispět také k evropské bezpečnosti a odstrašování vojenských hrozeb.
Macron v projevu na začátku března oznámil aktualizaci francouzské doktríny jaderného odstrašení. Francie je spolu s Británií jedinou evropskou zemí vybavenou jadernými zbraněmi. Macron proto definoval program pokročilého odstrašování, do kterého se mohou zapojit další evropské státy, pokud o to projeví zájem, avšak „bez jakéhokoliv sdílení konečného rozhodnutí“.
Francouzský prezident při ohlášení nové doktríny uvedl, že se do jednání o ní zapojily například Německo, Polsko, Nizozemsko, Belgie či Dánsko. Norsko, které je členem NATO, ale ne Evropské unie, zpočátku uvedlo, že je připraveno s Paříží o programu jednat. Podle Reuters je tento krok Norska významný, protože se dlouhodobě řadilo k takzvaným atlantickým státům, které věřily, že bezpečnosti nejlépe dosáhnou úzkým spojenectvím s Washingtonem.
ŽIVĚ Zelenskyj požádal Trumpa o další rakety na protivzdušnou obranu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi a Kongresu Spojených států požádal o dodání dalších raket na protivzdušnou obranu. Těch má Ukrajina kritický nedostatek v situaci, kdy Rusko zesílilo útoky na Kyjev a dalšími údery hrozí. O dopise ve středu informovaly tiskové agentury AFP a Reuters. Ukrajina se pátým rokem brání ruské vojenské invazi.
ŽIVĚ Izraelská armáda zabila nového velitele Hamásu. Ve funkci byl pouze týden
Izraelská armáda ve středu uvedla, že při útoku v Pásmu Gazy zabila nového velitele ozbrojeného křídla palestinské teroristické organizace Hamás Muhammada Údu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Jeho smrt ve středu potvrdil také Hamás. Úda byl do funkce jmenován teprve před týdnem, kdy nahradil svého předchůdce Izzadína Haddáda. Toho izraelská armáda zabila v polovině května.
Menšík zvládl divočinu. K postupu do 3. kola využil až sedmý mečbol
Jakub Menšík postoupil poprvé do 3. kola Roland Garros. Mariana Navoneho z Argentiny porazil 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6. Proměnil sedmý mečbol. Naopak Marie Bouzková postoupila do 3. kola turnaje už potřetí, Britku Francescu Jonesovou dnes porazila 6:0, 7:6 a může příště hrát s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Dál jde i Karolína Muchová, když porazila Kamillu Rachimovovou 6:2, 6:2.
Podal mu smrtelnou dávku ketaminu. Asistent herce Matthewa Perryho dostal přes tři roky vězení
Osobního asistenta zesnulého amerického herce Matthewa Perryho Kennetha Iwamasu, který herci podal smrtící dávku ketaminu, ve středu poslal soud v Los Angeles na tři roky a pět měsíců do vězení. Uvedla to agentura AP. Šedesátiletý Iwamasa podle ní zároveň dostal dvouletou podmínku a pokutu 10 tisíc dolarů (209 tisíc korun).
Chtěli jeho prut. Francouzské úřady obvinily dva mladistvé z vraždy 11letého chlapce
Francouzská prokuratura obvinila 16letého mladíka a 15letou dívku z vraždy 11letého chlapce Théa, uvedla ve středu agentura AFP. Oba mladiství jsou podle ní v předběžné vazbě. Dítě zemřelo v neděli v západofrancouzském městě Rennes, pachatelé ho uškrtili.