Chovala se podivně. Norové objevili vycvičenou velrybu, nejspíš patřila ruské armádě

K lodím norských rybářů v odlehlé oblasti Masoy připlula minulý týden bílá velryba, kterou v minulosti zřejmě školilo ruské námořnictvo pro vojenské účely. Na sobě měla těsný postroj. Když ho rybáři ze zvířete sňali, všimli si, že na vnitřní straně je nápis "vybavení Petrohradu".

"Zrovna jsme se chystali vyndat sítě, když jsme uviděli, jak mezi loďmi plave velryba. Jak se k nám začala přibližovat, všimli jsme si, že má na sobě jakousi výstroj," vylíčil pro televizi NRK norský rybář Joar Hesten.

Jednalo se o běluhu severní. Pro tyto kytovce je charakteristické právě bílé zbarvení. Podle rybářů působila velryba ochočeně a vypadalo to, že je na lidi zvyklá.

Podle norských námořních odborníků téměř není pochyb o tom, že se velryba do severské země zatoulala ze sousedního Ruska. Domnívají se tak především kvůli výstroji, která mohla být určena k tomu, aby v ní velryba měla připnutou kameru nebo zbraň. Podle námořníků se navíc velryba chovala zvláštně. Mořský živočich se podle nich sápal po lanech a popruzích umístěných na bocích lodí.

"Jestli tato velryba pochází z Ruska - a že máme dobrý důvod si to myslet -, potom nepatří ruským vědcům, nýbrž námořnictvu," řekl pro deník The Guardian Martin Biuw z Institutu pro mořský výzkum v Norsku.

"Víme, že v Rusku drží velryby v zajetí a že některé z nich byly podle všeho puštěny na svobodu. Ty pak často vyhledávají lodě," citoval list The Guardian dalšího experta, mořského biologa Auduna Rikardsena, který působí na Arktické univerzitě Norska (UiT).

Rikardsen se se záležitostí obrátil i na ruské kolegy. Ti tvrdili, že s velrybou nemají co do činění. Podle nich je ale možné, že zvíře patří ruskému námořnictvu, které působí ve městě Murmansk u hranic s Norskem a Finskem.

Velryba nemusí přežít

"Je to ochočené zvíře, které je zvyklé dostávat krmení, proto se nebálo kontaktu s rybáři," dodal Rikardsen. "Otázka zní, zda bude schopno samo přežít a zajistit si potravu. Zaznamenali jsme případy, kdy jiným kytovcům, kteří žili v Rusku v zajetí, se (ve volné přírodě) dařilo dobře," vysvětlil.

Sovětský svaz, jehož součástí Rusko bylo, v 80. letech financoval program na výcvik delfínů pro vojenské účely. Rusové využívali jejich dobře vyvinutého zraku, kvalitní paměti a skutečnosti, že se dokážou ve vodách plavit nenápadně. Země s výcvikem skoncovala v 90. letech.

The Guardian ale připomněl zprávu, která se před dvěma lety objevila ve vysílání ruské televizní stanice Zvezda. Podle té ruské námořnictvo v polárních vodách už dva roky trénuje pro armádu delfíny skákavé, velryby i tuleně. Prezident Vladimir Putin navíc během uplynulých tří let znovu uvedl do provozu trojici někdejších sovětských vojenských základen podél arktického pobřeží.

Britský deník odkazuje také na údaje veřejných výdajů ruské vlády, které ukazují, že ministerstvo obrany nakoupilo v roce 2016 z moskevského delfinária pět delfínů skákavých ve věku od tří do pěti let v přepočtu za více než 500 tisíc korun.

Vědec Audun Rikardsen nicméně uvedl, že norští ani ruští odborníci v současné době neprovádí žádný výzkum, který by se běluh týkal.

Není to poprvé za poslední dobu, co se Rusko skloňovalo v souvislosti s velrybami. V posledních měsících do médií opakovaně prosákly informace o ilegálním zařízení na Dálném východě, kde Rusko drží v zajetí asi stovku běluh a kosatek. Firma, která odchyt provedla, je chtěla prodat do ruských a čínských oceanárií jako atrakci. Po nátlaku zejména ochránců zvířat ruské úřady na začátku dubna oznámily, že zvířata propustí.

