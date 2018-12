Přízrak Nord Stream 2 je zpět. Němci zvažují, zda upřednostnit byznys, nebo spojence

Politické dozvuky ruského útoku na ukrajinské lodě v Černém moři dorazily do Německa. Kancléřka Angela Merkelová jednoznačně obvinila ze zodpovědnosti za střelbu a zadržení tří ukrajinských plavidel s 24 námořníky Rusko, jenže debata jde mnohem dál.

Až k bodu, zda pokračovat ve výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Projektu za 11 miliard dolarů (v přepočtu 250 miliard korun), který povede ruský plyn po dně Baltského moře rovnou do Německa. Vynechá tedy Ukrajinu jako tranzitní zemi a připraví ji o část poplatků za plyn.

Německá koaliční vláda křesťanských a sociálních demokratů stavbu už letos odsouhlasila. Pochybnosti ale nyní vyjadřují dva politici, kteří mohou o víkendu nahradit Merkelovou v čele křesťanských demokratů (CDU) a za dva roky kandidovat na kancléřský post.

"Je důležité vyslat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi jasný signál, že Nord Stream 2 má své podmínky. Že to nemůže být projekt, který bude pokračovat bez ohledu na to, co Putin udělá a jak bude eskalovat konflikt na Ukrajině," prohlásila v televizi ARD Annegret Kramp-Karrenbauerová, hlavní kandidátka na předsedkyni křesťanských demokratů.

Nezůstala jen u toho. Dokonce dala ke zvážení, že by evropské země mohly zablokovat své přístavy pro ruské lodě vyplouvající z Azovského moře. Právě zde si naopak Ukrajinci stěžují na ruskou blokádu a zdlouhavé inspekce lodí. A zároveň jako jednu z možností navrhla snížení kapacity Nord Streamu 2.

Největším soupeřem Kramp-Karrenbauerové bude na víkendovém sjezdu strany v Hamburku advokát a poslanec parlamentu Friedrich Merz, blízký spolupracovník Merkelové. Ten se vyjádřil v podobném duchu. "Čím více konflikt na Ukrajině eskaluje, tím naléhavější je otázka, která před námi stojí: Je skutečně správné stavět tento plynovod?" zeptal se řečnicky Merz.

Nord Stream 2 kritizuje také předsedkyně německých Zelených Annalena Baerbocková. Podle ní musí vláda od stavby plynovodu ustoupit ve světle toho, jak se Rusko chová.

Merkelová ale projekt hájí s tím, že jde o výsostně politickou záležitost. Role Ukrajiny v tranzitu plynu do Evropy podle ní nebude ohrožena. V srpnu letošního roku jí to prý Putin osobně slíbil na schůzce v Soči.

Ke krokům Berlína se už dříve kriticky vyjádřil americký prezident Donald Trump. Ten Německu vyčetl, že chce po Spojených státech bezpečnostní záruky, ale samo nezvedá své výdaje na zbrojení a naopak buduje plynovod z Ruska.

Analytik společnosti Cyrrus a expert na energetiku Tomáš Pfeiler řekl Aktuálně.cz, že z čistě ekonomického hlediska má pro Českou republiku Nord Stream 2 hlavně plusy. "Česká republika by profitovala z navázaného projektu Capacity4Gas, který by zajišťoval tranzit plynu do Rakouska. Pozitivním výsledkem by byly vyšší inkasované tranzitní poplatky. Výhody by pocítily i české domácnosti, kterým by poklesla regulovaná složka ceny plynu," uvedl Pfeiler.

V samotném Německu není plyn dominantní surovinou v energetické spotřebě. Pokrývá ji zhruba z 23 procent. Nicméně 40 procent v Německu spotřebovaného plynu pochází z Ruska. Česká republika dováží necelé dvě třetiny plynu z Ruska.

Video: Rusové zakotvili tři zadržené ukrajinské lodě v krymském přístavu Kerč