Noční výlet za fotografiemi skončil tragicky. V Dolomitech zemřel Čech

Italští záchranáři v pondělí v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku CNSAS Veneto. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl.
Muž podle záchranářů kolem půlnoci vyšel z turistické chaty Coldai v Dolomitech. Jeho přátelé přivolali policii a záchranáře, protože se delší dobu nevracel.
Pátrací tým za použití nočního vidění nalezl "tělo pohřešovaného českého občana ve věku 43 let" nedaleko zmíněné turistické chaty. Po rozednění vrtulník přepravil tělo mrtvého na přístupnější místo.
Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Podle propočtu jde od července alespoň o sedmého českého turistu, který zahynul v Alpách v Itálii, Francii či Rakousku.
Nejtragičtější bilanci drží letos Mont Blanc s alespoň třemi mrtvými turisty z Česka. Nebezpečí výstupů tam zvyšuje nadměrný pád kamení, což podle expertů způsobilo sucho a vysoké teploty.
Mohlo by vás také zajímat: Ukrajinský „Rambo“ kryl vlastním tělem vozidlo se zraněným. Přežil tři nálety
„Patrně mrtvice“. Tvář kuponové privatizace v péči lékařů, Kožený je na Bahamách v LDN
Jeho jméno se stalo symbolem divokých devadesátých let, kuponové privatizace i miliard, které se v české ekonomice po pádu komunismu ztratily. Viktor Kožený, někdejší „pirát z Prahy“, který Čechům sliboval desetinásobek jejich investice, podle informací serveru Neovlivní.cz pobývá na Bahamách v léčebně dlouhodobě nemocných.
ŽIVĚ Po dronovém útoku zůstane klíčový saúdskoarabský ropovod mimo provoz až pět týdnů
Klíčový saúdskoarabský ropovod Východ-Západ, který byl minulý týden poškozen při dronovém útoku, bude po dobu několika týdnů z větší části mimo provoz. Agentuře AP to v pondělí sdělili dva činitelé pod podmínkou zachování anonymity.
„Nemám v plánu hrát s Taylor.“ Siniaková vysvětlovala, proč se úspěšný pár rozdělí
Společně završily minulý týden na US Open zisk kariérního grandslamu, budoucnost úspěšného tenisového páru Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová je ale nejistá.
Írán chce podle Trumpa dohodu. Prezident zvažuje návrat USA k jednání
Americký prezident Donald Trump v podělí uvedl, že Írán chce uzavřít dohodu, ale že on sám rozhodne, zda se Spojené státy opět zapojí do jednání. Napsal to na své sociální síti Truth Social.
ŽIVĚ Trump znovu vyzval Ukrajinu k neútočení na ruské rafinerie. Kreml tleská
Prezident Spojených států Donald Trump v rozhovoru s novináři znovu prohlásil, že Ukrajina by neměla útočit na ruské rafinerie. Nejnovější vyjádření učinil v noci na pondělí při návratu z Irska. V neděli v Irsku řekl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ukrajinská armáda neútočila na ruské ropné cíle, protože to škodí celému světu. Mluvčí Kremlu Trumpova slova přivítal.