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Zahraničí

Noční výlet za fotografiemi skončil tragicky. V Dolomitech zemřel Čech

ČTK
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Italští záchranáři v pondělí v Alpách nalezli tělo českého turisty, který se nevrátil z noční procházky, při které si chtěl pořídit fotografie. Uvedla to alpská záchranná služba v Benátsku CNSAS Veneto. Muž zřejmě nešťastnou náhodou uklouzl.

Alpy
Ilustrační foto.Foto: foto-webcam.eu
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Muž podle záchranářů kolem půlnoci vyšel z turistické chaty Coldai v Dolomitech. Jeho přátelé přivolali policii a záchranáře, protože se delší dobu nevracel.

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Pátrací tým za použití nočního vidění nalezl "tělo pohřešovaného českého občana ve věku 43 let" nedaleko zmíněné turistické chaty. Po rozednění vrtulník přepravil tělo mrtvého na přístupnější místo.

Letos v létě už v evropských horách zahynulo několik českých turistů či horolezců. Podle propočtu jde od července alespoň o sedmého českého turistu, který zahynul v Alpách v Itálii, Francii či Rakousku.

Nejtragičtější bilanci drží letos Mont Blanc s alespoň třemi mrtvými turisty z Česka. Nebezpečí výstupů tam zvyšuje nadměrný pád kamení, což podle expertů způsobilo sucho a vysoké teploty.

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