Hromadná nehoda na bavorské dálnici si vyžádala šest mrtvých a 13 zraněných

před 29 minutami

Při dopravní nehodě, která se udála o silvestrovské noci u bavorského města Bad Grönenbach, zemřelo šest lidí a dalších třináct utrpělo zranění. V husté mlze se srazilo jedenáct vozidel. Přesný průběh nehody policie stále vyšetřuje.

Berlín – Šest lidí přišlo o život a dalších třináct utrpělo zranění o silvestrovské noci při hromadné dopravní nehodě u bavorského města Bad Grönenbach.

Neštěstí se odehrálo na dálnici A7 západně od Mnichova, informovala agentura DPA. Identifikované oběti pocházejí z bavorského okresu Unterallgäu.

Pět osob ošetřili záchranáři na místě, osm dalších vážněji zraněných odvezli do nemocnice. Nejméně čtyři mrtví jsou ve věku od 17 do 23 let.

V husté mlze do sebe narazilo jedenáct vozidel, z toho osm osobních automobilů a tři nákladní. Přesný průběh nehody se podle policejního mluvčího ještě vyšetřuje. Dálnice ve směru na Ulm byla až do odpoledních hodin zcela uzavřena.

Škody odhadli policisté zákona na několik set tisíc eur (miliony Kč).

autor: ČTK