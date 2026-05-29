Noční můra pro Suchoje: Ukrajina dostane letadla a rakety, které změní pravidla hry

Jeho provoz je o polovinu levnější než u stíhačky F-16, dokáže operovat i z dálnice, stačí mu na údržbu mnohem méně techniků a odpaluje rakety, které jsou schopné sestřelovat ruské letouny ve vzdálenosti 200 kilometrů. Dobře ho znají i Češi – švédský nadzvukový letoun Saab Gripen. Právě jich Ukrajinci podle nejnovější dohody získají desítky.
Kromě letounů Suchoj a MiG využívají Ukrajinci stále více i nadzvukové západní stíhačky, americké F-16 a francouzské Mirage. Teď k nim přibudou další: švédské Gripeny. Ty má od roku 2005 ve službě také česká armáda.
Pro Ukrajinu je to obrovská pomoc. Gripen byl totiž od počátku projektován přesně pro situaci, ve které se napadená země nachází – pro boj proti technologicky silnějšímu protivníkovi v obtížných podmínkách, kdy jsou domácí letecké základny pod palbou nepřítele.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil během čtvrteční pracovní návštěvy Švédska na letecké základně v Uppsale průlom v jednáních. První stroje by tak Ukrajina mohla obdržet už do deseti měsíců, přičemž výcvik ukrajinských pilotů a techniků na švédské základně již probíhá.
Celá transakce je rozvržena do dvou hlavních fází, které kombinují nákup z unijních peněz a přímou švédskou pomoc. Prvním krokem je schválená dohoda na nákup 20 kusů nejmodernější verze Gripen E/F. Kyjev na tento kontrakt vyčlení 2,5 miliardy eur (cca 62 miliard korun) z unijního úvěrového mechanismu na podporu Ukrajiny (Ukraine Support Loan).
Dodávka od roku 2030
Cílem je finální smlouvu podepsat co nejrychleji, s plánovaným začátkem dodávek těchto nových strojů v roce 2030.
Švédský premiér Ulf Kristersson zároveň potvrdil, že jakmile bude nákup moderní verze finálně stvrzen, Švédsko převede Ukrajině dalších 16 stíhaček starší, ale prověřené verze Gripen C/D. Tyto stroje, které Švédsko dosud samo aktivně využívá, dostane Ukrajina v rámci bilaterální vojenské pomoci bezplatně. Jejich dodávky by měly začít začátkem roku 2027.
Dlouhodobou ambicí Ukrajiny je vybudovat flotilu čítající 100 až 150 letounů Gripen. Prezident Zelenskyj to znovu potvrdil nyní ve Švédsku, když avizoval, že chce koupit 150 letounů. Financovat je chce z z půjčky od Evropské unie. Podle švédského ministra obrany Påla Jonsona je výrobce Saab schopen vyprodukovat 20 až 30 letadel ročně a chystá se kapacity ještě navýšit.
Plány Kyjeva jdou navíc tak daleko, že od roku 2033 se počítá s výrobou těchto stíhaček přímo na ukrajinském území – od finální montáže až po produkci jednotlivých komponentů.
Dědictví SSSR
Ukrajina má ještě z doby SSSR průmyslové kapacity na výrobu proudových letadel. Patří tak zhruba mezi deset zemí na světě, které dokážou postavit letadlo kompletně od rýsovacího prkna přes motor až po finální trup bez cizí pomoci.
V éře Sovětského svazu se ale země specializovala především na dopravní letouny. Její letecký průmysl byl navíc dlouho závislý na spolupráci s Ruskem a po začátku invaze se stal primárním terčem ruských útoků. Přesto může Ukrajina pro spolupráci se Saabem nabídnout solidní průmyslové zázemí i tisíce špičkových inženýrů.
Švédsko zároveň ve čtvrtek schválilo pro Ukrajinu masivní balík obranné pomoci v hodnotě 2,7 miliardy dolarů, jehož součástí je kromě samotných Gripenů také necelých 400 milionů dolarů určených přímo na podporu výroby bezpilotních letounů.
Podle Zelenského budou Gripeny osazené špičkovými evropskými raketami Meteor s dosahem přes 200 kilometrů, což z nich učiní klíčový prvek pro eliminaci ruských raketonosných bombardérů.
Cíl: vytlačit ruské letectvo
Cílem je vytlačit ruské letectvo z operačního dosahu tak, aby již nebylo schopné provádět masivní údery střelami s plochou dráhou letu na ukrajinské vnitrozemí. To by znamenalo zásadní omezení útoků na ukrajinská města. Ukrajinci se proti ruským raketám mohou nyní bránit převážně americkým protiraketovým systémem Patriot, do něhož se jim však dlouhodobě nedostává munice.
Gripen má oproti americkým stíhačkám F-16 obrovskou výhodu v tom, že je konstruován pro operace z improvizovaných ploch. Letounu stačí k vzletu a přistání pouhých 800 metrů běžné silnice nebo dálnice. Letoun je robustní, nevadí mu horší asfalt, sníh ani nečistoty. Ukrajinci tak budou moci se stíhačkami operovat ze silničních úseků po celé zemi, které byly ještě v době SSSR postaveny přesně pro tento účel.
K tomu, aby se Gripen po přistání kompletně dotankoval, vyzbrojil raketami a znovu odstartoval, přitom stačí pouhých 10 minut. Tuto „otočku“ navíc zvládne podle švédských zkušeností jeden profesionální mechanik a pětice vojáků základní služby s jediným doprovodným vozidlem.