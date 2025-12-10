Zahraničí

Nobelovy ceny rozdány: potlesk sklidili vědci i literáti, Maďarsko slaví

před 1 hodinou
Třináct lauerátů Nobelovy ceny ve středu oficiálně obdrželo z rukou švédského krále Carla XVI. Gustafa ve Stockholmu svá ocenění. Vedle 12 vědců, kteří získali Nobelovu cenu za lékařství, fyziku, chemii a ekonomii, si prestižní ocenění převzal maďarský spisovatel. Nobelovu cenu za mír, kterou letos obdržela venezuelská opoziční politička María Corina Machadová, převzala v Oslu její dcera.
Laureát Nobelovy ceny za literaturu L. Krasznahorkai stojí se svým oceněním na ceremoniálu předávání Nobelových cen v koncertní síni ve Stockholmu dne 10. prosince 2025.
Laureát Nobelovy ceny za literaturu L. Krasznahorkai stojí se svým oceněním na ceremoniálu předávání Nobelových cen v koncertní síni ve Stockholmu dne 10. prosince 2025. | Foto: Reuters

Nositelé letošní Nobelovy ceny za ekonomii, fyziku, lékařství, chemii a literaturu převzali ocenění za bouřlivého potlesku více než 1500 diváků, mezi nimiž byli i členové švédské královské rodiny a vědečtí kolegové. Vedle prestiže, kterou Nobelova cena přináší, si laureáti rozdělí finanční odměnu 11 milionů švédských korun (přibližně 24 milionů korun). Nobelovy ceny se tradičně předávají 10. prosince, na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Jména letošních laureátů Nobelovy ceny byla oznámena v říjnu.

Ana Corina Sosaová, dcera venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové, pronesla v Oslu projev při převzetí Nobelovy ceny za mír jménem své matky.
Ana Corina Sosaová, dcera venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové, pronesla v Oslu projev při převzetí Nobelovy ceny za mír jménem své matky. | Foto: Reuters

Nobelova cena za mír, kterou letos obdržela venezuelská opoziční představitelka María Corina Machadová, se předává tradičně v Oslu a ve středu ji v norské metropoli převzala v zastoupení Machadové její dcera Ana Corina Sosaová.

Na slavnostním předání ve Stockholmu si ve středu Nobelovu cenu za ekonomii převzali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Své ocenění převzali i laureáti Nobelovy ceny za chemii Japonec Susumu Kitagawa, Australan Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí.

Svoji Nobelovu cenu si při stockholmském ceremoniálu převzal také Peter Howitt, kterému ji předal král Carl XVI. Gustaf.
Svoji Nobelovu cenu si při stockholmském ceremoniálu převzal také Peter Howitt, kterému ji předal král Carl XVI. Gustaf. | Foto: Reuters

Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis si převzali Nobelovu cenu za fyziku, kterou získali za výzkum kvantové mechaniky. A Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství obdrželi Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se periferní tolerance.

Spisovatel László Krasznahorkai je druhým Maďarem, který získal Nobelovu cenu za literaturu - po Imre Kerteszovi, který ji obdržel v roce 2002. Jeho patrně nejznámějším románem je Satanské tango. Švédská akademie ocenila jeho "podmanivé a vizionářské dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění".

 
