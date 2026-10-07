Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie

Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.
Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie, uvedla akademie. Jde o stav, kdy se skupina objektů či molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě, například v aminokyselinách živých organismů.
Připravujeme podrobnosti…
"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet
Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla
Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD
Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).
Putin slaví narozeniny, v Kyjevě přistál „dárek“ – nevybuchlý Iskander
Rusové v noci zasypali Ukrajinu raketami a drony. V Kyjevě po jednom z největších úderů zůstala mezi obytnými domy nevybuchlá balistická střela Iskander. Na místo vyrazili pyrotechnici, kteří musí přímo v zastavěné části města střelu zajistit a vyjmout z ní bojovou hlavici. Útok si vyžádal nejméně osm životů. Moskva tvrdí, že její hlavní cíle představoval ukrajinský vojenský průmysl.