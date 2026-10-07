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Zahraničí

Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie

ČTK
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Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.

Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai
Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai Foto: Nobel Prize
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Objev je klíčový pro pochopení vzniku homochirality, která je jednou z největších záhad chemie, uvedla akademie. Jde o stav, kdy se skupina objektů či molekul vyskytuje pouze v jedné zrcadlové formě, například v aminokyselinách živých organismů.

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