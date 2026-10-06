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Nobelovu cenu získal Belgičan za objev neutrin s obří energií

ČTK
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Nobelovu cenu za fyziku v úterý získal belgický astrofyzik Francis Halzen za objev vysokoenergetických neutrin astrofyzikálního původu, oznámila Královská švédská akademie věd. Ke sledování těchto velmi vzácných elementárních částic vytvořil observatoř IceCube v Antarktidě, díky níž jsou jejich interakce pozorovatelné, uvedla akademie.

Nobel Physics
Dvaaosmdesátiletý laureát Francis Halzen v současnosti působí na univerzitě v Madisonu v americkém státě WisconsinFoto: AP – Christine Olsson
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Dvaaosmdesátiletý Halzen v současnosti působí na univerzitě v Madisonu v americkém státě Wisconsin. Observatoř, kterou podle akademie dokončil v roce 2011, zaznamenává interakce částic vznikajících ve vzdáleném vesmíru, čímž může vědcům přinést poznání o okolnostech, za nichž neutrina s vysokou energií vznikají a potenciálně i odhalit dosud neznámé vesmírné jevy.

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"Francis Halzen vedl mezinárodní tým vědců a inženýrů, kteří nám poskytli fantastický nástroj. Jeho vytrvalost a vědecká vize připravily cestu pro nový druh astronomie," uvedl při předávání ceny šéf Nobelova výboru pro fyziku Mark Pearce.

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Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Po pondělní úvodní ceně za fyziologii a lékařství a dnešní ceně za fyziku budou v následujících dnech předána ocenění za chemii, literaturu, mír a ekonomii.

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