Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická soudkyně tribunálu pro Rwandu

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.
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Babiš leží s horečkou v posteli, Kupka je v metru. Podívejte se na politiky těsně před volbami
Patrně nikdy nebylo v ulicích měst tolik kandidátů do voleb jako v pátek dopoledne, kdy měli poslední šanci oslovit po celé zemi skutečné i potencionální voliče. Aktuálně.cz vyrazilo do ulic v Praze, kde mimo jiné sledovali poslední mítink hnutí ANO, na kterém ale chyběl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš.
Slovenská policie po útocích posiluje dohled u škol
Slovenská policie v reakci na nedávné tragické útoky ve škole na severu Slovenska a také v polských školách ohlásila na pátek posílení dohledu u školských zařízení. Opatřením chce podle policejního prezidia kromě jiného prověřit svou připravenost na zvládnutí podobných incidentů.
Senát zblízka: Zajímavé souboje, Babišovy ženy i soupeř, ze kterého má největší obavu
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš sice v nadcházejících senátních a komunálních volbách nekandiduje, fakticky se ale voleb účastní. Předseda vlády totiž usiluje o větší vliv svého ANO v Senátu a v ideální kombinaci také o vyřazení předsedy KDU-ČSL Jana Grolicha z politiky. Aktuálně.cz přináší pohled na nezajímavější souboje, včetně toho, zda může Babiš Senát skutečně obsadit.
Pivo přijde o reklamu, alkohol o noční prodej. Polsko schválilo nová pravidla
Polští poslanci schválili zákaz nočního prodeje alkoholu. Nové omezení je namířené na večerky a čerpací stanice, netýká se barů či restaurací, informují polská média. V Polsku také bude platit zákaz reklamy na pivo.
Vážná nehoda na dovolené Petra Pavla. Zranit se údajně měl blízký přítel prezidenta
V marocké poušti, kde tráví dovolenou prezident Petr Pavel, došlo k vážné nehodě. Zranit se údajně měl blízký přítel hlavy státu a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Redakci Aktuálně.cz to uvedlo pět na sobě nezávislých zdrojů, které jsou seznámené s průběhem výpravy, nehodu potvrdilo vývojářské studio i Pražský hrad. Prezident Pavel mezi zraněnými není, uvedly též zdroje.