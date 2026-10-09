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Zahraničí

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická soudkyně tribunálu pro Rwandu

ČTK
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Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová za snahu o prosazování míru a mezinárodního práva, oznámil Nobelův výbor. Někdejší soudkyně Mezinárodního trestního soudu (ICC) a Mezinárodního tribunálu pro Rwandu (ICTR) vždy neochvějně hájila principy mezinárodního právního řádu, spravedlnost a lidskou důstojnost, uvedl výbor udělující ocenění.

Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem "Navi" Pillayová
Nobelovu cenu za mír získala jihoafrická právnička Navanethem "Navi" Pillayová Foto: The Nobel Prize 2026 – Loey Felipe
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