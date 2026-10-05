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Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci

ČTK,Aktuálně.cz
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Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.

Nobelova cena za fyziologii a medicínu za rok 2026 byla společně udělena Karlu Deisserothovi, Peteru Hegemannovi a Georgu Nagelovi „za jejich objevy týkající se světelně řízených iontových kanálů a optogenetiky“.
Nobelova cena za fyziologii a medicínu za rok 2026 byla společně udělena Karlu Deisserothovi, Peteru Hegemannovi a Georgu Nagelovi „za jejich objevy týkající se světelně řízených iontových kanálů a optogenetiky“.Foto: Nobel prize
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Čtyřiapadesátiletý Deisseroth, jednasedmdesátiletý Hegemann a o tři roky starší Nagel podle institutu významně posunuli poznání toho, jak a které mozkové buňky ovlivňují chování, emoce či paměť.

"Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch," uvedli organizátoři na síti X. Metodu objevenou oceněným triem vědců využívají lékaři v praxi například při léčbě zraku lidí se zrakovým postižením.

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Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Po úvodní ceně za fyziologii a lékařství budou v následujících dnech předána ocenění za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii.

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