Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Čtyřiapadesátiletý Deisseroth, jednasedmdesátiletý Hegemann a o tři roky starší Nagel podle institutu významně posunuli poznání toho, jak a které mozkové buňky ovlivňují chování, emoce či paměť.
"Pomocí optogenetiky se vědcům podařilo odhalit nervové okruhy řídící konkrétní vzpomínky, pocity a formy chování, které hrají roli u neurologických a psychiatrických poruch," uvedli organizátoři na síti X. Metodu objevenou oceněným triem vědců využívají lékaři v praxi například při léčbě zraku lidí se zrakovým postižením.
Laureáti Nobelových cen vedle prestiže, která je s oceněním spojena, získají diplom, medaili a v každé kategorii i finanční odměnu 12 milionů švédských korun (25,9 milionu Kč). Po úvodní ceně za fyziologii a lékařství budou v následujících dnech předána ocenění za fyziku, chemii, literaturu, mír a ekonomii.
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