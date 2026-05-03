Nobelistka Mohammadíová je v kritickém stavu. Režim jí odpírá zdravotní péči, tvrdí rodina

Vězněná íránská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíová dva dny po převozu na kardiologickou jednotku v nemocnici v Zandžánu v severozápadním Íránu zůstává v kritickém stavu.
Oznámila to nadace spravovaná její rodinou. Nadace opět vyzvala vládu, aby umožnila převoz Mohammadíové do Teheránu k jejímu specializovanému lékařskému týmu.
Zdravotní stav 53leté bojovnice za lidská práva se v poslední době výrazně zhoršil, dvakrát upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu, uvedla její nadace. Na Teherán se v sobotu obrátil norský Nobelův výbor, který vyzval k jejímu propuštění k léčbě, neboť její život je v ohrožení.
Úřady Mohammadíovou převezly do nemocnice z věznice v pátek poté, co se výrazně zhoršil její zdravotní stav. Nadace tvrdí, že íránský režim záměrně péči o její zdravotní stav zanedbává. Nadace poznamenala, že krevní tlak ženy nebezpečně kolísá a že celá léčba se omezila na snahu stabilizovat ji s pomocí kyslíkové terapie.
„Účinná léčba Narges Mohammadíové je možná je tehdy, pokud bude převezena ke svému zdravotnímu týmu do Teheránu,“ uvedla nadace v prohlášení.
Policie zadržela Mohammadíovou loni 12. prosince poté, co kritizovala íránský režim na pietní akci uspořádané na počest právníka, který se specializoval na lidská práva. V únoru jí soud uložil šestiletý trest odnětí svobody za „poškozování národní bezpečnosti“ a další trest v délce jednoho a půl roku za „propagandistickou činnost“ namířenou proti íránskému islámskému zřízení.
Mohammadíová měla vážné zdravotní problémy již v minulosti a ve vězení prodělala několik infarktů. V minulosti byla odsouzena k odnětí svobody na 13 let a devět měsíců kvůli údajnému spolčení proti státní bezpečnosti a šíření propagandy proti íránskému režimu. V roce 2024 jí ale úřady umožnily kvůli léčení opustit vězení.
Mohammadíová je dlouholetou kritičkou trestu smrti, který íránská justice hojně uděluje, a odmítá povinné zahalování žen, které nařizují íránské zákony. Nobelovu cenu za mír dostala v roce 2023 za boj proti útlaku íránských žen.
