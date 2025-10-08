Nobelista Yaghi hájí americké veřejné školství, Trump podle něj ohrožuje vědu

"Toto ocenění je opravdu důkazem síly systému veřejného školství ve Spojených státech, které přijímá lidi jako já, pocházející ze znevýhodněného zázemí, z rodiny uprchlíků, a umožní vám pracovat, tvrdě pracovat - a vyniknout," uvedl Yaghi.
Vědec vyrůstal v domácnosti bez elektřiny a tekoucí vody. Jeho otec ukončil školu v šesté třídě, jeho matka neuměla číst a psát. Rodiče však podle něj věnovali "každou minutu svého života" svým dětem a jejich vzdělání, neboť to považovali za cestu, jak dostat celou rodinu z těžkých životních podmínek.
Yaghi se narodil v roce 1965 a dětství strávil v jordánském Ammánu, odkud v 15 letech odešel do Spojených států. A to na radu svého otce, který to považoval za příležitost k úspěchu. Již v té době byl Yaghi okouzlen molekulárními strukturami, které ho zaujaly coby tehdy ještě "nesrozumitelné, ale fascinující" obrázky v knize. "Zamiloval jsem se do nich ještě dříve, než jsem věděl, že jsou to molekuly," uvedl Yaghi.
Při studiu na State University of New York ve městě Albany si přivydělával mytím podlah a vkládáním nákupů do tašek v obchodech. V roce 1990 získal titul na univerzitě v Illinois, posléze působil na několika jiných univerzitách, až se v roce 2012 usadil na Kalifornské univerzitě v Berkeley.
Ve středu zdůraznil, že jeho průlomový výzkum byl možný díky grantům pocházejícím z federálních zdrojů. "Věda stojí peníze, je to investice do budoucnosti," zdůraznil. Podle Yaghiho je americký systém vyššího školství a výzkumu financovaný veřejnými prostředky úžasný. "Věda je klenotem v koruně naší země," uvedl. "Nemůže si ji dovolit ztratit," dodal.
Chytří, talentovaní a šikovní lidé podle Yaghiho existují všude, proto je třeba soustředit se na rozvinutí jejich potenciálu prostřednictvím příležitostí. "Věda je ohromná síla umožňující rovnost," uvedl Yaghi.
Yaghi získal Nobelovu cenu spolu se Susumu Kitagawou a Richardem Robsonem za výzkum metalo-organických sítí, jejichž využití zahrnuje zachycování oxidu uhličitého a sběr vody z pouštního vzduchu.