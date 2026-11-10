Babiš s Ficem se pustili do německého ultimáta kvůli Ukrajině. Padl i nevybíravý výraz

Robert Fico odmítá, aby Slovensko přispělo na další půjčku Ukrajině, a německého kancléře Friedricha Merze obvinil z vydírání. Jeho český protějšek Andrej Babiš (ANO) volil mírnější tón, ale shodl se s ním v tom, že evropské státy musí mít větší vliv na jednání o ukončení války. Oba premiéři vystoupili s kritikou na společné konferenci po úterním jednání české a slovenské vlády v Bratislavě.
Rozbuškou se stal Merzův dopis předsedovi Evropské rady Antóniu Costovi. Německý kancléř v něm spojil podporu Berlína při schvalování příštího sedmiletého rozpočtu EU s požadavkem, aby se všechny členské země zavázaly spravedlivě podílet na financování Ukrajiny v roce 2027 a dalších letech. Pokud se tak nestane, Německo je připraveno jednání o rozpočtu zablokovat.
Ukrajina odhaduje, že jí kvůli pokračující válce s Ruskem bude v příštím roce chybět zhruba 70 miliard eur (asi 1,7 bilionu korun). Evropská unie přislíbila pokrýt přibližně dvě třetiny této sumy, tedy 45 miliard eur (zhruba 1,1 bilionu korun).
Zatím ale není rozhodnuto, odkud peníze vezme. Evropská komise zvažuje například vydání společných dluhopisů. Česko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko už daly najevo, že další finanční pomoc Kyjevu poskytovat nechtějí.
Konfrontační Fico
Britský list The Financial Times, který do Merzova dopisu nahlédl a informoval o něm jako první, označil požadavek německého kancléře za „ultimátům“ ostatním členským zemím. Fico ovšem označil Merzův postup za „typické vydírání“ a prohlásil, že Slovensko se na další půjčce podílet nebude.
„Za slovenskou vládu panu Merzovi vzkazuji: Slovensko nebude součástí další půjčky Ukrajině. Tečka. A co bude potom? Já nevím,“ řekl. Připomněl také, že i když je jako slovenský premiér „malý pán“, má stejné právo veta jako „velký pán“ Merz.
„Prosím, nevytvářejte atmosféru, že ‚velké Německo‘ má jiný názor – no tak má (…) velcí Němci něco hovoří, tak se pojďme pokakat – no nepokakáme se,“ vzkázal Fico novinářům na úterní tiskové konferenci při společném jednání české a slovenské vlády v Bratislavě.
Slovensko je podle něj připravené pokračovat v humanitární pomoci, odmítá však financovat vojenské výdaje. Fico opakovaně připomínal utrpení způsobené válkou a zdůraznil, že na obou stranách „bojují Slované“.
Své výhrady spojil také s nedávným rozhovorem s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým. Jeho obsah nechtěl zveřejnit, označil ho ale za „šokující“. „Mír je základ slovenské politiky. Tohle není počítačová hra,“ dodal.
Ficovi vadí i to, že EU podle něj nemá odpovídající vliv na diplomatické rozhovory o budoucnosti Ukrajiny.
„Na Ukrajinu už šlo 520 miliard eur a my nejsme nikde, nikdo nás nebere vážně. Nikdo se nás (EU) na nic neptá,“ prohlásil v souvislosti s aktuálním jednáním v Abú Dhabí, kde probíhají rozhovory zástupců Spojených států, Ukrajiny a Ruska. Evropské země se účastní souběžných konzultací s Kyjevem a Washingtonem, do hlavního formátu však zapojeny nejsou.
Posílit roli Evropy
Větší evropskou roli v mírových jednáních požaduje také Babiš. „Evropa musí být politickým aktérem, který přispívá k ukončení tohoto konfliktu aktivně – nikoli pouze finančním příspěvkem, který hradí jeho důsledky,“ řekl. „Ano, my všechno platíme, ale je to o nás bez nás. Nevidím důvod, proč bychom my platili válku a nechali za sebe rozhodovat Američany a nevím koho všeho,“ dodal.
Český premiér uvedl, že v úterý ráno poslal evropským lídrům dopis, v němž podpořil nedávnou iniciativu italské premiérky Giorgie Meloniové. Ta vyzvala k tomu, aby se Evropská unie shodla na společném postupu při mírových jednáních a určila člověka, který ji v nich bude zastupovat.
Podle Meloniové množství souběžných diplomatických iniciativ a rozdílných vyjednávacích formátů oslabuje evropskou pozici. Podobnou myšlenku už dříve vyslovil také český prezident Petr Pavel.
Podle Roberta Fica i Andreje Babiše by součástí evropského vyjednávacího týmu měl být eurokomisař a slovenský rodák Maroš Šefčovič. Ten je dlouholetým představitelem Evropské komise, v níž nyní zastává funkci místopředsedy a komisaře pro obchod a hospodářskou bezpečnost. Babiš vyzvedl především Šefčovičovy úspěchy v jednání s Čínou.
Mírnější Babiš
Babiš zároveň zdůraznil, že spor s Berlínem nepovažuje za diplomatický konflikt. Německo podle něj nemůže vůči Česku vystupovat z pozice nadřízeného státu.
„Můj hlas na Evropské radě je úplně stejný jako kancléře Merze. Musíme si to říct za zavřenými dveřmi,“ prohlásil. Za nepřijatelné označil především spojování financování Ukrajiny s vyjednáváním o dlouhodobém rozpočtu EU.
Také dodal, že německý kancléř nejspíše zapomněl, že návrh příštího unijního rozpočtu podle něj počítá s přibližně sto miliardami eur pro Ukrajinu. To uvedl jako argument proti hrozbě, že Německo rozpočtová jednání zablokuje.
Babiš se vyslovil rovněž pro rychlé ukončení války a poválečnou obnovu Ukrajiny. Ta by podle něj měla dostat vlastní „Marshallův plán“. „Ten konflikt je potřeba ukončit a ty peníze pak mohou jít na životy lidí,“ řekl.
Merzův požadavek bude jedním z témat neformálního setkání evropských lídrů v Dublinu, které je naplánované na čtvrtek a pátek. Německý kancléř chce, aby se otázka financování Ukrajiny vyřešila právě tam.
Česko, Slovensko a Maďarsko si už dříve vyjednaly výjimku z podílu na úrokových nákladech spojených s 90miliardovou půjčkou Ukrajině, kterou EU schválila. Kyjev ale upozorňuje, že ani tato pomoc nebude na pokrytí jeho budoucích potřeb stačit.
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