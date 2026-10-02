Auta vás mohou poslouchat i sledovat. Varování tajných služeb míří k jedné mocnosti

Nepřátelské státy mohou získat přístup ke kamerám, mikrofonům nebo GPS lokátorům moderních automobilů, upozornila ve středu nizozemská zpravodajská služba. Neuvedla konkrétní zemi, média ovšem její varování spojují především s čínskými automobily, jejichž počet v Evropě skokově roste.
Nizozemská Všeobecná zpravodajská a bezpečnostní služba (AIVD) ve středu vyzvala k „povědomí o rizicích špionáže spojených s moderními vozidly“. Řidiči si podle ní mají dávat pozor například na mikrofony, které lze na dálku zapnout a využít k odposlechu rozhovorů.
Stále „chytřejší“ automobily disponují digitálními systémy, které shromažďují data a připojují se k internetu. AIVD v dokumentu zveřejněném ve středu na svých stránkách připomíná, že „na jedné straně to přináší praktické výhody, na druhé straně však tyto systémy shromažďují velké množství údajů o cestujících, samotném vozidle a objektech a lidech v jeho okolí“.
„K těmto údajům mohou získat přístup různé subjekty včetně státních aktérů,“ zdůrazňují zpravodajci.
Nizozemská služba své varování nezaměřila konkrétně na čínské vozy. Doporučení se týká moderních automobilů obecně a především lidí, kteří pracují s citlivými informacemi – například představitelů státu nebo osob na klíčových pozicích ve firmách či veřejné správě.
AIVD upozorňuje, že k části dat mohou mít přístup výrobci, prodejci či poskytovatelé cloudových služeb a že se k nim mohou dostat i státní aktéři.
Obavy z čínského úspěchu
Například britský list The Guardian ale spojuje varování konkrétně s čínskými automobily. Mezi britskými zákonodárci panují totiž obavy z čínského zákona o národní zpravodajské službě – ten ukládá čínským firmám povinnost na požádání spolupracovat s tamními zpravodajskými službami.
Letos také britské ministerstvo obrany zakázalo automobily s čínskými součástkami v některých citlivých vojenských objektech.
Loni podobné obavy řešilo i Dánsko – a to u své městské autobusové flotily. U čínských elektrobusů panovaly obavy, že jejich systémy umožňují vzdálený přístup k některým řídicím systémům.
Dopravce Movia tak nechal prověřit jejich kybernetickou bezpečnost. Výsledky auditu byly zveřejněné letos v září. Ukázaly ale, že čínské autobusy nepředstavují zvláštní riziko oproti vozům jiných výrobců. Přesto se dánský dopravce rozhodl do budoucna zpřísnit bezpečnostní požadavky.
Podobný vývoj lze sledovat i v Česku. Například ministerstvo obrany podle červnového zjištění Seznam Zpráv omezilo vjezd vozů čínské výroby do citlivých vojenských areálů.
Armáda se přitom odvolává na varování před možností, že automobily shromažďují data o svém okolí. Ta mohou být ukládána na čínských serverech a následně putovat do rukou čínských rozvědčíků.
Například polský státní analytický think-tank Centrum pro východní studia (OSW) už koncem minulého roku varoval i před hypotetickým eskalačním scénářem v případě krize a především války.
OSW uvedl, že vzhledem k „prohlubujícímu se sbližování Číny a Ruska“ existuje riziko, že by data, která nyní shromažďují chytré automobily pohybující se po evropských silnicích, mohla být případně předávána Ruské federaci.
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