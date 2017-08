Nizozemský soud poslal do vazby dva muže kvůli aféře s jedovatými vejci

před 22 minutami

Nizozemský soud v úterý uvalil vazbu na dva podnikatele, kteří jsou zapleteni do aféry kolem toxické látky nalezené ve vejcích. Jedovatý insekticid fipronil se dostal do milionů vajec nabízených v obchodech v několika evropských zemích. Dva muže ve věku 24 a 31 let zadržela policie minulý týden ve čtvrtek. "Soudce rozhodl, že je nyní dostatek důkazů k tomu, aby muži zůstali ve vazbě," uvedl soud. Oba jednatelé dezinfekční firmy používali podle soudu fipronil na drůbežích farmách v Nizozemsku. Ohrozili tak zdraví veřejnosti, přičemž existuje podezření, že o zákazu používání tohoto preparátu věděli. Kvůli insekticidu byly z obchodů v Německu, Belgii a Nizozemsku staženy miliony vajec.

Související