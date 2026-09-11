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Zahraničí

Nizozemský autobus se ve Švýcarsku převrátil. Zemřelo pět lidí, dalších 40 se zranilo

ČTK
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Čtvrteční nehoda nizozemského zájezdového autobusu na východě Švýcarska si vyžádala pět mrtvých a 40 zraněných. V pátek to oznámila policie v kantonu Graubünden. Nizozemská asistenční centrála Eurocross podle agentury Reuters informovala, že všichni cestující z autobusu jsou občany Nizozemska.

Ilustrační snímek / Německá policie / Německo / Policie / Bezpečnost / Policista / Policejní hlídka / iStock
Ilustrační snímek.Foto: iStock
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Podle policie má 30 lidí lehká zranění, sedm středně těžká a tři lidé jsou ve vážném stavu.

Nehoda se stala mezi alpskými městečky Susch a Zernez v úseku, kde se silnice opravuje a provoz je sveden do jednoho pruhu. Řídí ho semafor. Autobus narazil do svodidla, vypadl z vozovky a převrátil se na bok.

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Podle portálu švýcarské veřejnoprávní televize a rozhlasu bylo v autobusu 45 dospělých lidí. Příčinu nehody policie dále vyšetřuje.

Autobusový dopravce Oad, kterého se nehoda týkala, uvedl, že vozidlo bylo na cestě do Rakouska a návštěva Švýcarska byla jednodenním výletem.

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U nehody až do noci zasahovalo mnoho policistů a záchranářů. Pro zraněné přiletělo pět vrtulníků.

Nizozemský král Willem-Alexander a královna Máxima vyjádřili soustrast všem, kterých se autobusová nehoda dotkla. "Naše myšlenky patří rodinám, všem, kteří se obávají o osud svých blízkých, i zraněným. V této velké tragédii s vámi cítíme hlubokou sounáležitost," uvedl královský pár v prohlášení.

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