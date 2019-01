Nizozemsko přijme část migrantů z lodě Sea-Watch 3, pokud se ostatní státy přidají

Nizozemsko je ochotno převzít část z 32 migrantů z lodi Sea-Watch 3, která od 22. prosince pluje ve Středozemním moři, ale žádná ze zemí ji nechce přijmout. Oznámil to mluvčí nizozemského ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti. Podmínkou ale podle něj je, že ostatní členské státy Evropské unie učiní totéž, uvedla agentura AFP.

Maltské úřady ve středu zároveň informovaly, že kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě může v maltských vodách zakotvit Sea-Watch 3 i další plavidlo Sea-Eye se 17 migranty na palubě.

Loď Sea-Watch 3 patří jedné německé neziskové organizaci a pluje v mezinárodních vodách pod nizozemskou vlajkou. Na palubě se nachází 32 migrantů zachráněných ze člunu. Pocházejí z Nigérie, Pobřeží slonoviny a Libye. Jsou mezi nimi tři malé děti, tři teenageři bez doprovodu a čtyři ženy. Sea-Eye náleží jiné německé neziskové organizaci a žádná země jí rovněž dosud nedovolila zakotvit.

Nizozemsko, stejně jako Itálie, Malta a Španělsko, migranty ze Sea-Watch 3 původně odmítlo přijmout. Rovněž Německo už ale v sobotu oznámilo, že část migrantů převezme v případě, že se stejně zachovají ostatní členské státy EU. Podobně to fungovalo již v minulosti, připomíná AFP.

Mluvčí nizozemského ministerstva zdůraznil, že je potřeba, aby bylo v rámci EU nalezeno společné a funkční řešení. "Tyto lodě nemohou jen tak převážet migranty bez ohledu na situaci v evropských zemích a nárokovat si v poslední chvíli jejich pomoc," uvedl mluvčí a dodal, že "míč je nyní na straně Evropské komise".

Záchranné mise nevládních organizací se potýkají s problémy ohledně povolení k zakotvení už dlouhé měsíce. Nynější italská vláda uzavřela přístavy lodím s migranty hned po nástupu k moci loni v červnu. Ráznou protiimigrační politiku prosadila vládní strana Liga v čele s Matteem Salvinim. Hlavní migrační trasa do Evropy přes moře se vzápětí přesunula z centrálního do západního Středomoří.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) loni od ledna do poloviny prosince připlulo do Evropy přes Středozemní moře 113 145 lidí, o rok dříve to bylo ve stejném období 168 258 lidí. Při pokusu migrantů dostat se do Evropy loni přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.