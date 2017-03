Nizozemsko obchází Trumpův stín. Wilders sází na stejné chvaty, jeho trumfem jsou útoky na Maročany

AKTUALIZOVÁNO před 54 minutami

Vliv amerického prezidenta Donalda Trumpa se odráží i v blížících se volbách v Nizozemsku, kde budou lidé už ve středu hlasovat o složení parlamentu. Muž, který získal silnou podporu, se podle médií nápadně podobá šéfovi Bílého domu. Není to však jen výrazný účes, co Geerta Wilderse s Trumpem spojuje. Nenávistná rétorika vůči přistěhovalcům a důraz na obranu hranic zabral podle průzkumů i na nizozemské voliče. Alespoň zpočátku.

Amsterdam - "Udělejme Nizozemsko znovu skvělé," napsal na Twitteru už loni v dubnu Geert Wilders, předseda nizozemské Strany pro svobodu. V tu dobu přitom ještě nebylo jisté, kdo bude novým americkým prezidentem.

Wilders si přál Donalda Trumpa. Podle médií se mu velmi podobá, a to nejen sloganem.

Tentokrát čekají volby Nizozemsko, konkrétně už tuto středu. A Donald Trump se v nich "odráží jako v zrcadle", všiml si americký server CNN.

Kontroverzní lídr krajně pravicové Strany pro svobodu se svými sympatiemi k Trumpovi netají. Po jeho vítězství v listopadových prezidentských volbách se Wilders nechal opět slyšet na Twitteru, že lidé v USA si "vzali zpět svoji zemi, to samé uděláme i my".

Není to však jen jejich záliba v jedné sociální síti nebo výrazný účes, co oba muže spojuje.

Stejně jako Trump se Wilders před volbami těší překvapivé podpoře. A to i přes to, že tomu tak dříve nebývalo. Ještě v posledních volbách v roce 2012 utrpěla Wildersova strana ztrátu několika křesel v parlamentu, zatímco teď míří k možnému vítězství.

"Nechceme přistěhovalce"

Do voleb jde krajně pravicová Strana pro svobodu se zákazem imigrace z muslimských zemí. Trump přitom krátce po své inauguraci dočasně zakázal lidem ze sedmi převážně muslimských států vstup na americkou půdu.

Přistěhovalci přitom podle posledních údajů tvoří v Nizozemsku až 10 procent populace. Ne všichni jsou muslimové, nicméně v posledních dvou letech přicházejí hlavně obyvatelé Sýrie a dalších muslimských zemí.

Oba politici mají taky společné, že ve svých předvolebních programech často opakují jednu vybranou národnost. Trump považoval Mexičany a jiné latinskoamerické přistěhovalce za násilníky, Wilders se soustředí především na Maročany. Měsíc před volbami je označil za "lůzu, která do ulic přináší nebezpečí".

Do koalice ho nikdo nechce

Jenže jestli stál Donald Trump za Wildersovým úspěchem, můžou jejich podobné názory způsobit i Nizozemcův pád.

Stejně jako Trump se totiž Wilders vymezuje vůči tradičním politickým elitám. Jako outsider pak těžko hledá spojence.

Znamená to, že i kdyby Wildersova Strana pro svobodu ve volbách zvítězila, vládu zřejmě nesestaví. A to i přes to, že je velmi pravděpodobné, že ve 150členném nizozemském parlamentu obsadí minimálně dvacet křesel.

O vstup do parlamentu se bude ucházet celkem 28 politických stran a díky velmi proporčnímu volebnímu systému se to může podařit až 15 z nich. Vládní koalici pak bude sestavovat třeba i sedm partají.

Jenže ostatní strany s Wildersem kvůli jeho radikalismu nechtějí uzavřít koalici. Vyloučil to i dosavadní premiér a šéf liberálů Mark Rutte.

Navíc jen několik dní před hlasováním průzkumy veřejného mínění ukázaly postupnou ztrátu Wildersových voličů.

Stanice CNN taky připomíná, že evropští voliči jsou ke krajní pravici méně tolerantní než ti ze Spojených států. Příkladem může být soudní proces, ve kterém byl Wilders uznán vinným z podněcování k rasové diskriminaci a kvůli němuž je pro mnoho Nizozemců nepřijatelný.

