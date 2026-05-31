31. 5.
Zahraničí

Nizozemské úřady povolily vyplout lodi, na níž se rozšířil hantavirus

ČTK

Nizozemské úřady dnes povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo bylo vyčištěno a vydezinfikováno.

Cruise ship MV Hondius arrives at the Port of Rotterdam
Loď MV Hondius, která byla postižena epidemií hantaviru, když připlouvala společně s hlídkovým plavidlem na dezinfekci do přístavu v nizozemském Rotterdamu.Foto: REUTERS
„Z hlediska veřejného zdraví nejsou žádné překážky pro to, aby se Hondius vrátil na moře,“ uvedl nizozemský úřad pro veřejné zdraví podle agentury AFP. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní „zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován“.

Majitel lodi MV Hondius, společnost Oceanwide Expeditions, tento týden uvedla, že plavidlo opustí Rotterdam, až budou kontroly hotové a že ke svému rozpisu výletních plaveb vrátí 13. června.

Loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.

Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 později na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.

Plavidlo se následně z Tenerife vydalo s omezeným počtem členů posádky do Rotterdamu, největšího přístavu v Evropě, kam připlulo 18. května. Posádka musela do karantény.

Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně tří, kteří zemřeli, informovala podle AFP Světová zdravotnická organizace (WHO).

Loď s nakaženými nebezpečným hantavirem stále nemá bezpečný přístav. Pasažéři s potvrzenou nákazou, které už podlehli tři lidé, byli v úterý evakuováni do Kapverd. Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu. | Video: Reuters
Semifinále gigantů zvládlo lépe Finsko a postupuje do finále světového šampionátu

V nedělním finále hokejového mistrovství světa v Curychu vyzve domácí Švýcarsko tým Finska. Seveřané porazili v dnešním druhém semifinále po obratu Kanadu 4:2 a mají jistou medaili, o zlato si zahrají po čtyřech letech. Zámořský tým, který byl před turnajem považovaný za hlavního favorita na titul, čeká jen boj o bronz proti Norsku.

Euforie PSG. Pařížané ovládli penaltové drama a obhájili triumf v Lize mistrů

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej. Londýňané vedli od šesté minuty zásluhou Kaie Havertze, v 65. minutě vyrovnal z penalty Ousmane Dembélé.

USA chtějí urychlit stažení jednotek z Evropy, spojencům to brzy oznámí

Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům, dodal list.

