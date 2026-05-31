Nizozemské úřady povolily vyplout lodi, na níž se rozšířil hantavirus

Nizozemské úřady dnes povolily znovu vyplout lodi MV Hondius, na které se rozšířil hantavirus. Plavidlo bylo vyčištěno a vydezinfikováno.
„Z hlediska veřejného zdraví nejsou žádné překážky pro to, aby se Hondius vrátil na moře,“ uvedl nizozemský úřad pro veřejné zdraví podle agentury AFP. Hygienici v pátek provedli závěrečnou kontrolu lodě kotvící v Rotterdamu. Během ní „zjistili, že Hondius byl náležitě vyčištěn a podle pravidel vydezinfikován“.
Majitel lodi MV Hondius, společnost Oceanwide Expeditions, tento týden uvedla, že plavidlo opustí Rotterdam, až budou kontroly hotové a že ke svému rozpisu výletních plaveb vrátí 13. června.
Loď MV Hondius, plující pod nizozemskou vlajkou, zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 později na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.
Plavidlo se následně z Tenerife vydalo s omezeným počtem členů posádky do Rotterdamu, největšího přístavu v Evropě, kam připlulo 18. května. Posádka musela do karantény.
Celkem se v souvislosti s touto plavbou nakazilo 13 lidí, včetně tří, kteří zemřeli, informovala podle AFP Světová zdravotnická organizace (WHO).
