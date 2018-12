Nizozemská policie zadržela v Rotterdamu čtyři muže podezřelé z plánování atentátu

Čtyři muže podezřelé z přípravy teroristického útoku zadržela v sobotu nad ránem nizozemská policie v přístavním městě Rotterdamu. Informoval o tom server veřejnoprávní stanice NOS, podle kterého přinejmenším dva ze zadržených pocházejí z Blízkého východu či severní Afriky.

"Jsou podezřelí z toho, že se zapojili do přípravy teroristického činu," uvedla rotterdamská policie. Až nadcházející vyšetřování podle ní ukáže, nakolik byl plán útoku pokročilý. K okamžitému zásahu proti mužům ve věku od 20 do 30 let se policie rozhodla vzhledem k nadcházejícím oslavám příchodu nového roku, které jsou s ohledem na zvýšenou koncentraci lidí v ulicích považovány za rizikové.

Policisté během ranního zásahu prohledali také několik bytů, žádné zbraně ale nenašli. Server NOS uvedl, že se nenašly ani žádné materiály, které by ukazovaly na spojení mužů s teroristickou organizací Islámský stát. Zároveň ale dodal, že "teroristé jsou stále chytřejší" a často věci, které by je usvědčovaly, neschovávají ve svých obydlích.

Přinejmenším jeden ze zadržených pochází ze Sýrie, kořeny druhého jsou v Egyptě, uvedl server NOS. Policie se k totožnosti zadržené čtveřice nevyjádřila.

Nizozemsku se zatím vyhnuly velké teroristické útoky, jaké postihly Francii, Belgii, Británii či Německo. Místní úřady ale hrozbu spáchání atentátu v zemi nepodceňují. Varováním, že je země v hledáčku teroristů, byl srpnový útok 19letého Afghánce na nádraží v Amsterodamu, při kterém byli pobodáni dva Američané.

V červnu nizozemští policisté zadrželi dvě osoby podezřelé z plánování útoků. Jedním z jejich cílů měl být i známý Erasmův most v Rotterdamu. Sedm mužů, kteří údajně plánovali atentáty, zadržela policie také v září ve městech Arnhem a Weert. Při domovních prohlídkách tehdy našla sto kilogramů hnojiva, které je možné použít při přípravě výbušniny.

