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Zahraničí

Maďaři potápějí lodě na Dunaji. Kvůli provozu jaderné elektrárny

ČTK

Maďarské úřady odvádějí vodu do Dunaje a kontrolovaně potápějí dva říční čluny ve snaze zvýšit kriticky nízkou hladinu řeky a zabránit dalšímu uzavření jaderné elektrárny Paks. Informoval o tom v úterý server Euronews.

Hungary prepares barges and starts riverbed works to avert plant shutdown
Jaderná elektrárna Paks a částečně vyschlé koryto Dunaje. (Dunaszentbenedek, Maďarsko, 13. srpna 2026)Foto: REUTERS – Bernadett Szabo
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Úterý a středa budou pravděpodobně kritické, protože se předpokládá, že hladina Dunaje klesne o dalších 14 až 15 centimetrů. Situace by se však mohla začít zlepšovat od čtvrtka, kdy by srážky v rakouském povodí Dunaje měly začít hladinu řeky zvyšovat, píše Euronews.

Od pondělního poledne se do hlavního toku Dunaje u Dömsödu, asi 50 kilometrů jižně od Budapešti, vypouští z Ráckeve-Soroksárského ramene Dunaje dalších 20 metrů krychlových vody za vteřinu. Díky tomuto opatření se hladina řeky zvýšila přibližně o dva centimetry.

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Dále po proudu u Paksu, asi 100 kilometrů jižně od maďarského hlavního města, se navíc připravují dva říční nákladní čluny k řízenému potopení. Do jejich trupů se čerpá voda, aby klesly na dno řeky a vytvořily dočasný práh, jehož účelem je zvýšit hladinu vody v blízkosti jaderné elektrárny, napsal server Euronews.

Úředníci doufají, že tento zásah zabrání dalšímu odstavení předposlední provozované turbíny elektrárny.

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Probíhají také práce na trvalém říčním prahu mezi elektrárnou v Paksu a vesnicí Dunaszentbenedek na protějším břehu. Maďarská vláda tento nouzový projekt schválila minulý týden po prohlídce místa a na základě jednomyslného doporučení odborníků na vodní hospodářství, energetiku a obranu.

Na stavbu bude nejprve použito 35 tisíc metrů krychlových horniny a později se toto množství zvýší na 110 tisíc metrů krychlových. Server Euronews citoval maďarské úředníky, podle nichž projekt postupuje „zběsilým tempem“.

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Jaderná elektrárna Paks za běžných okolností pokrývá zhruba polovinu spotřeby elektrické energie v zemi; nyní ale celkový výkon elektrárny klesl pod 25 procent běžné kapacity. Důvodem je kritický nedostatek vody, kterou elektrárna potřebuje k ochlazování; navíc během letních veder má voda v Dunaji vysokou teplotu, což snižuje její ochlazovací potenciál.

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