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Zahraničí

Nikola Bartůšek se v europarlamentu připojí ke konzervativní frakci, kde zasedá ODS

ČTK

Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se chystá vstoupit do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS.

Přísaha a Motoristé sobě - Volby do Evropského parlamentu 2024 - Filip Turek, zvolený europoslanec za Motoristé sobě a Robert Šlachta, předseda strany Přísaha, Nikola Bartůšek, europoslankyně Přísaha
Zleva Filip Turek, Nikola Bartůšek a Robert Šlachta.Foto: Jakub Plíhal
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Frakce má ve středu hlasovat o jejím přijetí do svých řad, napsal server Politico s odvoláním na dva informované zdroje.

Bývalá členka a místopředsedkyně hnutí byla zvolena na společné kandidátce s Motoristy sobě a původně byla členkou frakce Patrioti pro Evropu (PfE). Z té byla později vyloučena pro údajné poškození jména.

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