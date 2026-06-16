Nikola Bartůšek se v europarlamentu připojí ke konzervativní frakci, kde zasedá ODS

Česká nezařazená europoslankyně Nikola Bartůšek (zvolena za Přísahu) se chystá vstoupit do frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR), v níž zasedají zákonodárci zvolení za ODS.
Frakce má ve středu hlasovat o jejím přijetí do svých řad, napsal server Politico s odvoláním na dva informované zdroje.
Bývalá členka a místopředsedkyně hnutí byla zvolena na společné kandidátce s Motoristy sobě a původně byla členkou frakce Patrioti pro Evropu (PfE). Z té byla později vyloučena pro údajné poškození jména.
Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti kvůli přesunu agend rezignovala
Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Parádní den českých tenistek v Berlíně. Postup slaví všechny tři
České tenistky Karolína Muchová, Linda Nosková a Kateřina Siniaková vyhrály své zápasy 1, kola turnaje v Berlíně.
ŽIVĚ „Historický milník.“ Ukrajina otevřela první kapitoly přístupových rozhovorů s EU
Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Přístupová konference se konala v pondělí v Lucemburku a Ukrajinu zastupoval vicepremiér Taras Kačka. Později Rada EU informovala také o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem.
ŽIVĚ Otevření Hormuzského průlivu je v plánu v pátek, zní ze Spojených států
Donald Trump se možná rozhodne zveřejnit předběžnou dohodu o ukončení války s Íránem do pátku, uvedl americký viceprezident J. D. Vance pro BBC. Vance popsal memorandum o porozumění (MOU) mezi USA a Íránem jako „asi stránku a půl“. Vysocí američtí představitelé také poskytli podrobnosti o dohodě a řekli, že Hormuzský průliv se znovu otevře v pátek, tedy v den, kdy bude dohoda formálně podepsána.
Nervozita v Evropě. Trump po Íránu obrací zájem k Ukrajině, už jednal se Zelenským
Pozornost amerického prezidenta Donalda Trumpa se po uklidnění krize s Íránem znovu obrací k válce na Ukrajině. To však vyvolává obavy mezi evropskými spojenci Kyjeva, které na probíhajícím summitu G7 čeká tvrdá diplomatická práce. Americký prezident se již na okraj setkání sešel se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, se kterým řešil další vojenskou pomoc.