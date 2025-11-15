"Nebudeme se stydět." Zelenského muž vtipkoval o Nord Streamu, rozvířil spekulace

"I nadále nás to bude bavit, ale rozhodně se nikdy nebudeme stydět," prohlásil tento týden generál Valerij Zalužnyj ke zničení plynovodů Nord Stream.
Bývalý vrchní velitel ukrajinské armády na Facebooku reagoval na článek amerického deníku The Wall Street Journal, který ho z útoků na plynovody již dříve obvinil.
Generál Zalužnyj, který je v současnosti ukrajinským velvyslancem ve Velké Británii, měl podle amerického deníku dát celé operaci zelenou. I přesto, že akci na poslední chvíli údajně odvolal ukrajinský prezident Zelenskyj, protože se o ní měla dozvědět americká CIA. Kyjev jakékoliv obvinění ze zapojení do sabotáže dlouhodobě odmítá.
Německo podezírá Ukrajinu, Polsko odmítá spolupracovat
Celý případ dlouhodobě vyšetřuje německá policie. Ta v souvislosti s případem vydala mezinárodní zatykač na několik Ukrajinců, které podezřívá ze zapojení do celé akce. Jednoho z mužů zatkla letos v létě Itálie.
Místní soudy už dříve nařídily zadrženého vydat do Německa. Ten se však proti rozhodnutí odvolal.
Dalšího podezřelého z útoků zadrželo letos v září Polsko. Varšava ale jakoukoliv spolupráci s Berlínem od začátku odmítla. "Problémem Evropy, Ukrajiny, Litvy, Polska není vyhození Nord Stream 2 do povětří. Problém je to, že Rusko plynovod postavilo proti životním zájmům celé Evropy," prohlásil tehdy polský premiér Donald Tusk, který dlouhodobě varoval před energetickou závislostí na ruském plynu.
"Z našeho hlediska jedinými osobami, které by se v případě Nord Stream 2 měly stydět a mlčet, jsou osoby, které rozhodly o postavení Nord Stream 2," dodal Donald Tusk. Podle něj by bylo vydání podezřelého Ukrajince "proti zájmům Polska a proti zájmům obyčejné slušnosti".
Kdo doopravdy stál za útokem?
Tvrzení bývalého velitele ukrajinské armády je tak posledním ze série prohlášení, které se točí okolo útoků na plynovody Nord Stream. K těm došlo v září 2022.
Rusko to tehdy označilo za teroristický útok a obvinilo z nich Američany. Západ naopak podezříval Moskvu. Zelenskyj popřel, že by za sabotáží stála Ukrajina.
S výbušným tvrzením přišel před rokem The Wall Street Journal. Ten napsal, že za útokem stojí skupina šesti Ukrajinců. Mezi nimi vyškolení potápěči a váleční veteráni. Útok měl odříznout Moskvu od peněz z prodeje plynu, kterými by mohla financovat svou válku proti Ukrajině. Tajnou operaci měly tehdy platit soukromé osoby s posvěcením z nejvyšších pater ukrajinské politiky a armády.
Plynovody Nord Stream 1 a 2 poškodilo několik explozí v září 2022. Sedm měsíců poté, co Rusko zaútočilo na sousední Ukrajinu. Výbuchy vyřadily z provozu tři ze čtyř potrubí, která Evropu do začátku invaze zásobovala ruským plynem. Následný únik nebezpečných látek z potrubí do moře byl jedním z největších v historii.
Plynovod Nord Stream 1 přiváděl ruský plyn do Německa od roku 2011. V době útoku byl ale mimo provoz, což Moskva tehdy zdůvodňovala nutnou údržbou. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, ale kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 ho Německo odmítlo zprovoznit. Obě potrubí se stala symbolem evropské závislosti na ruském plynu.
Poškození plynovodů Nord Stream vyšetřovaly vedle Německa také Dánsko a Švédsko. Obě země ale už vyšetřování ukončily.