„Nikdy jsem ani nepomyslel na emigraci,“ prohlásil poražený Bolsonaro a odletěl do USA

Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál ve středu s manželkou a dcerami na letišti poblíž Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své reportéry na místě.
Jde o první potvrzené spatření neúspěšného kandidáta v nedělních volbách na půdě Spojených států poté, co o jeho cestě do USA už v noci s odvoláním na své zdroje psaly BBC, Financial Times a další média.
Bolsonaro opustil Brazílii poté, co nesplnil příkaz nejvyššího soudu, aby odevzdal pasy v souvislosti s vyšetřováním praní špinavých peněz. On sám vinu popírá.
V neděli jej ve druhém kole prezidentských voleb porazila dosavadní hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva. Spojené státy Bolsonarovi i členům jeho rodiny podle tiskových agentur udělí vstupní víza.
Podle argentinských migračních úřadů překročil Bolsonaro s manželkou Fernandou a dcerami Carolinou a Luizou v úterý pozdě večer místního času brazilsko-argentinskou hranici s platnými doklady. Krátce nato nastoupili do soukromého letadla a po mezipřistání a natankování v ekvádorském Guayaquilu dorazili ve středu kolem 14:30 SEČ do Miami.
Zákaz vycestování
Nejvyšší soud přitom Bolsonarovi v pondělí zakázal vycestovat a nařídil odevzdat pasy. Bolsonaro ještě téhož dne řekl, že soudu vyhoví a že „nikdy ani nepomyslel na odchod ze země“.
Podle policejního zdroje AFP brazilské úřady politikovi pasy v úterý zneplatnily, včetně toho diplomatického. Bolsonaro má také italské občanství. Mandát senátora mu končí 31. ledna, s tím přijde i o imunitu.
Prezident Donald Trump uvedl, že Bolsonarův přílet schvaluje, a označil jej i jeho rodinu za slušné lidi. Nedělní volby v Brazílii byly podle něj velmi zvláštní a hrozné. V pondělí bez důkazů řekl, že mu připadaly zmanipulované.
Prezident Lula Bolsonarův útěk označil za ostudu, senátor podle něj mohl zůstat a očistit své jméno. Bolsonaro porážku ve volbách neuznal, jeho Liberální strana však Lulovo vítězství uznala.
Tresty pro bratra i otce
V USA žije Bolsonarův bratr Eduardo, který byl v červnu v nepřítomnosti odsouzen ke čtyřem letům vězení za nezákonné lobbování ve prospěch Trumpovy administrativy. Eduardo bratra už dříve vyzýval, aby po případné porážce zemi opustil.
Jejich otec, exprezident Jair Bolsonaro, si v domácím vězení odpykává 27 let za pokus o puč. I on po prohraných volbách 2022 odletěl na Floridu, po třech měsících se však do vlasti vrátil.
Srážku vlaků ve Španělsku způsobila chyba dispečerů, cestovat v nich mohli i Češi
Tragickou srážku dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku způsobilo chybné rozhodnutí centrálního dispečerského pracoviště, které povolilo jednomu z vlaků pokračovat v jízdě, přestože tomu bránil červený varovný signál. Podle deníku El País to uvedl ministr dopravy Óscar Puente.
Tragédie ve Španělsku. U Toleda se srazily dva rychlovlaky, počet obětí stoupl na 68
Při středeční srážce dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku nejméně 68 lidí zemřelo a bezmála 200 dalších utrpělo zranění. S odvoláním na civilní ochranu o tom informoval španělský deník El País. Nehoda se stala poblíž Toleda, kde vlak státního dopravce Renfe narazil do soupravy soukromé společnosti Iryo. Dva vagony jednoho z vlaků vykolejily a spadly ze svahu.
Kvíz: Mýty o ekologii a pravidla EU. Víte, co skutečně platí?
Evropská unie chce zjednodušit některá pravidla na ochranu životního prostředí. Víte, jaká zelená pravidla v EU platí pro auta, emise nebo třídění odpadu? Otestujte si své znalosti v našem kvízu.
Naprostý démon, otáčejí v zámoří. Nadějný český bek otevírá oči bodovou explozí
První sezonu po draftu NHL odstartoval Vladimír Dravecký mladší ve velkolepém stylu. Je nejproduktivnějším obráncem prestižní hokejové juniorky OHL. Nabízí se tak otázka, jestli v dražbě nadějí nešel na řadu nesmyslně nízko.
Vývoj kolem financování českých veřejnoprávních médií bedlivě sleduje i Evropská komise
Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu zákona, který počítá se změnou financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), uvedl mluvčí komise. Nově by obě média měla být financována ze státního rozpočtu místo prostřednictvím dosavadních poplatků.